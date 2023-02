Show w Meczu Gwiazd NBA. Gwiazda wschodu z rekordem punktów

Mecz Gwiazd NBA to coroczna okazja, by zobaczyć w rywalizacji samych najlepszych koszykarzy ligi. Choć mecz przypomina bardziej show niż sportową rywalizację, to nie brakowało w nim spektakularnych akcji. Jedna z czołowych postaci ligi zapisała się w historii wydarzenia wielkim wynikiem.

Jak co roku Weekend Gwiazd NBA ściąga najlepszych zawodników w jedno miejsce. W tym sezonie to Salt Lake City gościło całą śmietankę najlepszej ligi świata. Jeremy Sochan brał udział w Rising Stars Game. Nie zabrakło także konkursów wsadów i rzutów za trzy punkty. To jednak Mecz Gwiazd był kulminacją całego wydarzenia. Jayson Tatum z rekordem podczas Meczu Gwiazd NBA Naprzeciw siebie stanęli Giannis Antetokounmpo i LeBron James, którzy spośród puli dostępnych graczy, stworzyli własne zespoły. W składzie Greka znalazł się między innymi Kevin Durant, Donovan Mitchell, Jayson Tatum czy DeMar DeRozan. Z kolei u Amerykanina występowali Stephen Curry, Luka Doncić, Joel Embiid czy Nikola Jokić. Mecz o podłożu charytatywnym (zwycięzca każdej kwarty otrzymywał fundusze przypisane do wybranej przez niego fundacji) wygrał Team Giannis, pokonując rywali 184:175. twitter Gwiazdą całego spotkania został Tatum. Występujący na co dzień w Boston Celtics obrońca zdobył 55 punktów, co stanowi nowy rekord All-Star Game. Zawodnik pobił rekord Anthony’ego Davisa, który w 2017 roku rzucił trzy „oczka” mniej. – To dla mnie coś niesamowicie wyjątkowego. Mój pierwszy Mecz Gwiazd odbył się w Chicago w 2020 roku, kiedy to nagrodę dla najlepszego zawodnika nazwano jego [Kobego Bryanta] imieniem i pamiętam, że powiedziałem sobie, że kiedyś muszę ją zdobyć – powiedział po meczu Tatum. LeBron James i Giannis Antetokounmpo w cieniu kolegów W spotkaniu krótko uczestniczyli kapitanowie zespołów. Skarżący się na kontuzję nadgarstka Antetokounmpo spędził na parkiecie tylko chwilę. Po trafieniu jednego rzutu zszedł z boiska. Z kolei James nabawił się urazu palca, gdy w trakcie próby bloku uderzył ręką o obręcz. Choć najskuteczniejszy koszykarz w historii NBA nie przystąpił do drugiej połowy, to i tak zdążył zdobyć 13 punktów. Czytaj też:

Netflix, muzyka i kolorowe włosy. Jeremy Sochan odkrywa kulisy prywatnego życiaCzytaj też:

Kumulacja transferów w NBA. Kevin Durant i Russell Westbrook w nowych zespołach