Powrót Ponitki, pożegnanie legendy. Polscy koszykarze ze zwycięstwami w preeliminacjach ME

Gdyby podzielić ubiegły rok na dwie części, to koszykarze reprezentacji Polski o pierwszej połowie chcieliby zapomnieć, a drugą powtarzać tak często jak to tylko możliwe. Z jednej strony zawodnicy Igora Milicica odpadli z eliminacji mistrzostw świata 2023, z drugiej zajęli czwarte miejsce na EuroBaskecie. Polacy już się szykują na kolejne mistrzostwa Europy, które za dwa lata odbędą się m.in. w Polsce.

Polscy koszykarze powalczą o kwalifikację olimpijską

Początkowo Polacy mieli większą presję do dobrego wyniku w prekwalifikacjach do EuroBasketu 2025. Przyznane prawo do współorganizacji imprezy sprawiło, że jako gospodarz Biało-Czerwoni mają automatycznie zapewnione przepustki na ME. Nie oznacza to jednak, że nie będą grać w eliminacjach. W ostatnich dwóch meczach zawodnicy Milicicia mierzyli się u siebie z Austrią i na wyjeździe ze Szwajcarią. Oba zakończyły się zwycięstwami. W Sosnowcu Polacy zwyciężyli 87:72, a we Fryburgu 80:70.

Minione zgrupowanie miało jednak dodatkowy podtekst. Końcowe mecze prekwalifikacji były zarazem ostatnimi meczami w kadrze dla Łukasza Koszarka. Rozgrywający Legii Warszawa od dłuższego czasu nie występował już w reprezentacji, lecz tylko dlatego, że pełnił rolę jej dyrektora sportowego. Władze Polskiego Związku Koszykówki chciały oficjalnie podziękować mu za występy. Koszarka pożegnano w Sosnowcu, ale jeszcze w Szwajcarii zagrał siedem minut.

Powrót Mateusza Ponitki do reprezentacji Polski

Na drugiej części zgrupowania pojawił się także Mateusz Ponitka. Gwiazda reprezentacji ogłosiła przerwę od występów po EuroBaskecie. Zawodnik Panathinaikosu Ateny zrobiła jednak wyjątek dla „Koszara”. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty, koszykarz wspominał o tym, jak bardzo zależało mu na tym, by zagrać ostatni raz z legendą kadry.

– Jeśli nadarzyła się okazja, by zagrać z nim jeszcze jeden mecz, to zrobiłem wszystko, aby znaleźć się na zgrupowaniu w Szwajcarii.

Reprezentacja Polski w drodze po kwalifikację olimpijską

Polacy wygrali grupę prekwalifikacji do EuroBasketu i wystąpią w głównych eliminacjach. Spotkania będą miały dla nich formę sparingów, gdyż żaden wynik nie zabierze zapewnionego udziału w turnieju za dwa lata. Wobec braku udziału na mistrzostwach świata w Indonezji, Japonii i na Filipinach, najważniejszą imprezą sezonu dla Polski w najbliższej przyszłości będą kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Czytaj też:

Były gracz NBA dla „Wprost”: Luka Doncić widzi to, czego większość nie dostrzegaCzytaj też:

Netflix, muzyka i kolorowe włosy. Jeremy Sochan odkrywa kulisy prywatnego życia