W tym polskim mieście odbędą się mistrzostwa Europy. Prezes przekazał informacje

Mistrzostwa Europy w koszykówce poza Polską rozgrywane będą także w Finlandii, Łotwie oraz na Cyprze. Drugi z wymienionych krajów będzie gospodarzem fazy pucharowej. Prezes Polskiego Związku Koszykarskiego Radosław Piesiewicz podkreślił na niedawno zakończonej konferencji prasowej, że polscy koszykarze w dalszym ciągu będą uczestniczyli w kwalifikacjach, w których toczy się walka o punkty rankingowe przed nadchodzącym losowaniem. Przy okazji dowiedzieliśmy się, gdzie Polacy rozegrają swoje mecze.

W tym polskim mieście biało-czerwoni rozegrają mecze fazy grupowej mistrzostw Europy w koszykówce

Podczas wyboru odpowiedniego miejsca do rozegrania spotkań fazy grupowej Polski Związek Koszykarski brał pod uwagę kilka aspektów. Najważniejszym była atmosfera, ale też historia, która została tam napisana. W związku z tym Radosław Piesiewicz doszedł do porozumienia z prezydentem Katowic, Marcinem Krupą i to właśnie tam koszykarze z białym orłem na piersi będą rozgrywać mecze Eurobasketu w 2025 roku.

– My rekomendację dotyczącą lokalizacji wysyłamy do FIBA Europe, która 17 marca ogłosi oficjalnie miasto-gospodarza w Polsce. Wszyscy pamiętamy rok 1999 i złoty medal mistrzostw Europy wywalczony w Spodku przez nasze dziewczyny – powiedział prezes Polskiego Związku Koszykarskiego.

Radosław Piesiewicz: W 2025 roku drużyna będzie jeszcze silniejsza

W mistrzostwach Europy udział wezmą 24 drużyny. Radosław Piesiewicz podkreślił, że kwalifikacje, które trwają, są bardzo istotne pod kątem przygotowań do wielkiej imprezy, ale też dobrą okazją do wykazania się dla młodych koszykarzy.

– Drużyna gra coraz lepiej. Zajęła czwarte miejsce w Eurobaskecie, a w 2025 roku będzie jeszcze silniejsza. Młodzi zawodnicy "napierają", coraz lepiej radzą sobie na parkietach Energa Basket Ligi, za chwilę wyjadą na Zachód i tam będą kontynuowali swoje kariery. Jestem spokojny o wynik naszej reprezentacji. Na pewno powalczy o medale – dodał szef PZKosz, podkreślając, że pod kątem historycznym wybór katowickiego Spodka był jak najbardziej oczywisty i słuszny.

