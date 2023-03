Jeremy Sochan z wielkim wynikiem. Historyczny wyczyn Polaka

NBA w ostatnich latach miała polską pustkę. Po zakończeniu kariery przez Marcina Gortata czekaliśmy latami na kolejnego przedstawiciela naszego kraju w najlepszej lidze świata. Jeremy Sochan trafił z dziewiątym numerem w drafcie 2022 do Spurs, jednej z najbardziej utytułowanych drużyn XXI wieku. Choć zespół plasuje się na dole tabeli, to Polak otrzymuje dużo cennego czasu.

Jeremy Sochan z pierwszym takim wyczynem

Sochan zanotował właśnie pierwsze double-double w karierze NBA. W wygranym przez Spurs meczu przeciwko Indianie Pacers Polak zdobył 22 punkty i 13 zbiórek. Do tego dorzucił 3 asysty oraz 2 przechwyty. To wszystko w ciągu 31 minut przebywania na parkiecie. Rezultat jest o tyle wart uwagi, że żaden z jego zespołowych kolegów nie poszedł jego śladami. Tylko on skończył mecz dla „Ostróg” z podwójną zdobyczą.

W grze Sochana rzuciła się także różnica w zbiórkach. Sochan przeważnie słynął ze zbierania piłek głównie w obronie. Tym razem, aż 7 z 13 zbiórek stanowiły te pod koszem przeciwnika. W zespole Spurs poza reprezentantem Polski najwięcej punktów rzucili Zach Collins, Devin Vassel i Devonte Graham. Cała trójka skończyła mecz z 18 „oczkami” na koncie. Z kolei w zespole z Indianapolis przewodził Buddy Hield, który zdobył dla Pacers 28 punktów.

Kolejne zwycięstwo San Antonio Spurs w NBA

Spurs zanotowali właśnie drugie zwycięstwo z rzędu. Przed wygraną nad Utah Jazz rozegrali aż szesnaście spotkań zakończonych porażką. W przypadku najsłabszych ekip NBA porażki stanowią część planu mającego za zadanie uzyskanie wysokiego numerem w drafcie. Zespół Gregga Popovicha ma obecnie trzeci najgorszy bilans w całej lidze (16 zwycięstw i 47 porażek). Wraz z Houston Rockets zamykają tabele Konferencji Zachodniej, podczas gdy na Wschodzie czerwoną latarnią są Detroit Pistons.

Sochan w obecnym sezonie notuje średnią 10,5 punktów, 5,1 zbiórek i 2,6 asyst na mecz. Do tej pory wystąpił w 50 spotkaniach (w 47 jako gracz wyjściowego składu), spędzając na parkiecie po 26 minut na mecz. Błyszczał także w Meczu Wschodzących Gwiazd NBA.

