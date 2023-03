Dawna gwiazda NBA w tarapatach. Kolejny zatarg z prawem

Broń to jeden z częstych elementów garderoby amerykańskich sportowców. Opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych żyje sprawą Ja Moranta, gwiazdy NBA i Memphis Grizzlies, która podczas transmisji na żywo w serwisie Instagram chwaliła się pistoletem do kamery. Choć ostatecznie nie postawiono mu żadnych zarzutów, to klub zawiesił go na kilka spotkań w prawach zawodnika. Inaczej ma się sprawa wielkiej postaci najlepszej ligi świata z lat dziewięćdziesiątych.

Legenda NBA podejrzana o strzelanie z broni do kierowcy

Jak podaje CNN na podstawie komunikatu rzecznika biura szeryfa w hrabstwie Pierce w stanie Waszyngton oraz internetowy rejestr więzienny, tamtejsza policja aresztowała byłą gwiazdę NBA, Shawna Kempa. Departament policji Tacoma poinformował o zatrzymaniu 53-latka pod zarzutem użycia broni. Według akt były koszykarz rzekomo prowadził jedno z aut i pokłócił się z kierowcą drugiego. Momentalnie doszło do eskalacji konfliktu. Kemp miał wyciągnąć broń i oddać strzały. Z ustaleń śledczych wynika, że nikt nie odniósł obrażeń.

Shawn Kemp był wielką gwiazdą NBA lat dziewięćdziesiątych. Tworzył skuteczny duet z obrońcą Garym Paytonem, który napędzał grę Seattle Supersonics. Choć ostatecznie zespół nie zdobył nigdy mistrzostwa ligi, to i tak mocno zapisał się w pamięci fanów koszykówki. Mierzący 208 centymetrów wzrostu podkoszowy słynął z atletyzmu i potężnych wsadów. Sześciokrotnie występował w Meczu Gwiazd NBA, a trzy razy umieszczano go w drugiej najlepszej piątce sezonu.

Kariera Shawna Kempa w NBA

Kemp już pod koniec kariery miewał spore pozasportowe problemy. Do legendy przeszły historie problemach z profesjonalnym podejściem do zawodu, gdy zameldował się na jeden z obozów ważąc grubo ponad 140 kilogramów. Był zatrzymywany pod zarzutami posiadania narkotyków, które wraz z alkoholem towarzyszyły mu jeszcze w czasie występów w NBA.

Czytaj też:

Jeremy Sochan z wielkim wynikiem. Historyczny wyczyn PolakaCzytaj też:

Były gracz NBA dla „Wprost”: Luka Doncić widzi to, czego większość nie dostrzega