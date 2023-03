Prezes PZKosz walczy o Sochana w Polsce. „Jeremy chce grać w reprezentacji”

Jedyny reprezentant Polski na parkietach NBA trafił do jednej z najsłabszych obecnie organizacji. San Antonio Spurs liczą, że w tym roku otrzymają wysoki numer w drafcie, co pozwoli im wybrać kolejnego młodego gracza. Paradoksalnie słaba dyspozycja zespołu Gregga Popovicha jest pomocna dla rozwoju skrzydłowego, gdyż dzięki temu dostaje wiele minut na parkiecie.

Prezes PZKosz rozmawiał z San Antonio Spurs ws. Jeremiego Sochana

Sochan ma właśnie za sobą drugie w karierze double-double. W wygranym 132:114 meczu z Orlando Magic, Polak zdobył 29 punktów i 11 zbiórek. W ostatnich dniach w akcji oglądał go Prezes Polskiego Związku Koszykówki. Radosław Piesiewicz wybrał się do San Antonio, by osobiście nakłonić Spurs do zezwolenia na grę koszykarza w sezonie letnim. Opowiadając Polsat Sport o kulisach rozmów, sternik federacji stwierdził, że San Antonio przychylnie patrzy na grę Sochana dla Polski.

– Naprawdę bardzo dobre spotkanie. Rozmawialiśmy na temat Jeremiego Sochana i jego występów w reprezentacji. To, co jest bardzo ważne, klub również popiera to, by Jeremy grał w barwach narodowych. Oczywiście, diabeł tkwi w szczegółach, będziemy ustalali wszystko. Myślę też, że niedługo będzie można powiedzieć, że robimy duże rzeczy z NBA i Spurs też będą częścią tego całego projektu. Bardzo owocne i potrzebne spotkanie – powiedział Piesiewicz po rozmowie z generalnym menedżerem San Antonio Spurs, Brianem Wrightem.

Jeremy Sochan twarzą koszykówki w Polsce

Korzystając z okazji Piesiewicz odbył też długie rozmowy z Jeremim Sochanem oraz jego rodziną. Sam koszykarz wielokrotnie podkreślał, że bardzo chce reprezentować biało-czerwone barwy. Problemem jest kalendarz aktywności i system w koszykówce, który nie jest tak korzystny dla reprezentacji narodowych jak ten znany np. z piłki nożnej. Szef PZKosz dodał, że chciałby, aby zawodnik Spurs włączył się w popularyzację basketu w Polsce.

– Jeremy chce grać w reprezentacji. Rozmawialiśmy też o tym, by Jeremy aktywował się na terenie Polski. Chodzi o różne aktywności związane z popularyzacją koszykówki. Dobre spotkanie, w rodzinnej atmosferze z Jeremim i jego rodziną. Warto było tu przylecieć. Myślę, że obie strony mogą powiedzieć dzisiaj, że są zadowolone z tej budowanej relacji, która jest między nami – opowiadał Piesiewicz.

Kariera Jeremiego Sochana w NBA

Do tej pory Sochan rozegrał w NBA 53 spotkania. Legitymuje się średnią 10,7 punktów i 5,2 zbiórek na mecz. Jego San Antonio Spurs z bilansem 17 zwycięstw i 50 porażek zajmują 14. pozycję w Konferencji Zachodniej.

Czytaj też:

Legenda koszykówki kończy karierę. „Każda podróż ma swój kres”Czytaj też:

Legenda NBA potężnie uhonorowana. Łzy wzruszenia w Los Angeles