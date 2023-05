Znany koszykarz NBA znów narozrabiał. Klub już go zawiesił

Najlepsza koszykarska liga świata wchodzi w decydujący moment. Boston Celtics i Miami Heat awansowali do finałów Konferencji Wschodniej, a Denver Nuggets i Los Angeles Lakers do finałów Zachodu. Mimo to nie tylko oni postarali się w ostatnich dniach, aby o NBA było głośno. Jeden z zawodników znów popadł w tarapaty.

Ja Morant znów wpakował się w kłopoty

Ja Morant uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych koszykarzy NBA na pozycji rozgrywającego. Koszykarz Memphis Grizzlies w ostatnich latach cieszył się z nagrody Rookie of the Year, Most Improved Player czy nominacjami do All-NBA Second Team oraz Meczu Gwiazd. Amerykanin miał dużą szansę, by tym roku załapać się nawet do pierwszej piątki najlepszej ligi świata, lecz sprawy skomplikowała transmisja na żywo, na której zawodnik wymachiwał bronią. Po rozmowie z komisarzem NBA, Adamem Silverem, zawieszono go ośmiomeczowe zawieszenie. Zabrakło go jednak w zarówno w pierwszej, jak i drugiej oraz trzeciej piątce NBA.

Morant kajał się za swoje zachowanie i obiecywał poprawę. Szkopuł w tym, że parę dni temu na jaw wyszła kolejna transmisja na żywo umieszczona w mediach społecznościowych. Tym razem to kolega koszykarza opublikował nagranie, na którym zawodnik Memphis znów wymachuje bronią. Na materiale widać tylko urywek trwający około sekundę – wystarczająco, by zauważyć, że robi to właśnie Morant. Jego klub już zamieścił oświadczenie, w którym zawiesił gwiazdę we wszelkich aktywnościach związanych z organizacją.

„Jesteśmy świadomi nagrania w mediach społecznościowych z udziałem Ja Moranta. Jest zawieszony we wszystkich aktywnościach klubowych do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ligę. W tej chwili nie mamy żadnych dalszych komentarzy w tej sprawie” – napisali Grizzlies w oświadczeniu.

Statystyki Ja Moranta w obecnym sezonie NBA

Rozgrywający klubu ze stanu Tennessee w sezonie 2022/2023 wystąpił w 61 meczach fazy zasadniczej NBA i 6 spotkaniach play-offów przeciwko Lakers. W rundzie zasadniczej notował statystyki na poziomie 26,2 pkt, 5,9 zbiórek i 8,1 asyst na mecz.

