Marcin Gortat nie owijał w bawełnę ws. Jeremy'ego Sochana. Jego opinia jest prosta

Duma, jaką dostarcza Polakom Jeremy Sochan często jest nie do opisania. Zawodnik San Antonio Spurs ma przed sobą jeszcze całą karierę zawodową, jednak już teraz wyróżnia się na tle innych, bardziej doświadczonych koszykarzy. On jako pierwszy od czasów Marcina Gortata reprezentuje nasz kraj w najlepszej lidze świata, czyli naturalnie NBA. Starszy kolega po fachu jest pod wrażeniem progresu, jaki wykonał 19-latek, ale woli dmuchać na zimne.

Marcin Gortat śle pochwały w stronę Jeremy'ego Sochana

San Antonio Spurs ma za sobą bardzo nieudany sezon. Zajęli ostatnie, 15. miejsce w tabeli głównej konferencji zachodniej, choć końcówka kampanii była dla nich całkiem przyzwoita. Jeremy Sochan, który dołączył do drużyny poprzez draft, przeżywał różne chwile. Trapiły go kontuzje, a lepsze mecze przeplatał z gorszymi. Marcin Gortat doskonale zdaje sobie sprawę, że 19-latek ma jeszcze wiele rzeczy do nadrobienia, ale nie szczędził mu pochwał.

– Pozytywny sezon (Jeremy'ego Sochana – red.). Były wzloty i upadki, na pewno były momenty, w których grał przeciętnie, ale potem pokazał, na co go stać – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” były zawodnik Los Angeles Clippers czy Washington Wizards.

Marcin Gortat: Jeremy Sochan jest na dobrej drodze

W swoim pierwszym sezonie w NBA Jeremy Sochan wystąpił w 56 meczach, w których zgromadził 11 punktów, zanotował 5,3 zbiórki, a takżę 2,5 asysty. Średnio przebywał na parkiecie 26 minut i jako pierwszy Polak w historii został wybrany do udziału w All-Star Weekend, w trakcie którego wystąpił w Meczu Wschodzących Gwiazd. Tam pokazał się z bardzo dobrej strony. Marcin Gortat wróży mu świetlaną przyszłość w najlepszej koszykarskiej lidze świata.

– Jest na dobrej drodze, ma ugruntowaną pozycję w NBA. Nie musi się o nic martwić, ma bezpieczną sytuację – dodał 39-latek.

