Jeremy Sochan sprawił sobie drogocenny prezent. Jego wartość zwala z nóg

Nie od dziś wiadomo, że zawodnicy występujący na co dzień w NBA zarabiają ogromne pieniądze, a Jeremy Sochan, choć dopiero zaczął występy w tej lidze, nie jest żadnym wyjątkiem. Młody Polak ma więc mnóstwo środków, by realizować swoją motoryzacyjną pasję. Jej najnowszymi efektami pochwalił się w mediach społecznościowych. Szybko sprawdzono więc, ile kosztowało nowe „cacko” koszykarza.

Jeremy Sochan pochwalił się nowym Porsche

Trzeba jednak przyznać, że do najlepszej ligi na świecie wprowadził się w sposób imponujący. Jeszcze ponad rok temu mało kto o nim słyszał, ale kiedy trafił do draftu, a następnie do San Antonio Spurs stało się jasne, iż mamy do czynienia z nieprzeciętnym talentem. Po sezonie 2022/23 – de facto Sochan kończył go z kontuzją – został on wyróżniony jako jeden z najlepszych debiutantów minionych rozgrywek. W 56 meczach uzbierał średnią 11 punktów, 5,3 zbiórki i 2,5 asysty na mecz. Nic dziwnego, że cieszył się dużym zaufaniem legendarnego Gregga Popovicha.

Łatwo się domyślić, iż sporą frajdę 20-latkowi sprawiają również… Przelewy, które regularnie trafiają na jego konto. Część zarobionych pieniędzy wydał więc na wymarzony samochód. Za jedną z pierwszych wypłat kupił sobie bowiem Audi RS5 Sportback, wyceniane aż na 460 tysięcy złotych. Jak się jednak okazuje, na tym nie poprzestał.

Ile kosztuje nowe Porsche Jeremy’ego Sochana?

Niedawno w mediach społecznościowych Sochan pochwalił się również innym, nowym nabytkiem. Tym razem znów chodzi o samochód, dla którego musi znaleźć miejsce w garażu. Do wciąż małej kolekcji dołączyło Porsche 811 GT3 RS. Koszykarz San Antonio Spurs wydał na nie krocie – prawie trzy razy więcej niż poprzednio. Ten model samochodu kosztuje aż 1,2 miliona złotych.

