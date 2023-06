Polak może trafić na zaplecze NBA. Został wybrany w drafcie

Polscy fani koszykówki po ostatnim EuroBaskecie mają wielkie apetyty na kolejne sukcesy. Z powodu słabych eliminacji do mistrzostw świata, Biało-Czerwonych zabraknie na tegorocznym turnieju w Japonii, Indonezji i na Filipinach. Mamy jednak sukcesy poszczególnych indywidualnych reprezentantów. Jeremy Sochan zakończył sezon w San Antonio Spurs jako członek drugiego składu najlepszych debiutantów roku w NBA.

Jakub Urbaniak wybrany w drafcie G League

Z kolei w lidze letniej NBA wystąpi Aleksander Balcerowski. Koszykarz Gran Canarii wygrał z zespołem prestiżowy EuroCup, a sam otrzymał nagrodę dla „Wschodzącej Gwiazdy” rozgrywek. Center będzie przez okres wakacyjnych zmagań zawodnikiem Boston Celtics. Możliwe, że zobaczymy również polski akcent na zapleczu najlepszej ligi świata, w G League.

W tamtejszych rozgrywkach doszło do międzynarodowego. Dziesięć ekip mogło sobie wybrać z puli dostępnych, zagranicznych graczy (którzy się zgłosili) po jednym. Rip City Remix, filia Portland Trail Blazers, wybierała jako ósma. Klub z Oregonu wybrał polskiego silnego skrzydłowego Jakuba Urbaniaka, choć nie oznacza to, że reprezentant Polski ma już zagwarantowany kontrakt na występy w G League. Tamtejsza liga słynie przede wszystkim z ogrywania graczy do NBA. Zawodnicy nie mogą liczyć na wysokie kontrakty.

twitter

Kariera Jakuba Urbaniaka

Jakub Urbaniak (dawniej znany pod nazwiskiem Coulibaly) wychowywał się w Hiszpanii, lecz mamę Polkę. Przeszedł przez szczeble młodzieżowe Unicai Malaga, a także trenował w Czechach. W ostatnim sezonie mierzący 204 cm wzrostu reprezentant Polski (był powołany w ubiegłym roku przez Igora Milicicia do pierwszego zespołu) reprezentował Trefla Sopot. U Żana Tabaka wystąpił tylko w ośmiu meczach, zdobywając łącznie 5 punktów.

Czytaj też:

Słynny koszykarz nowym prezesem Polskiej Ligi Koszykówki. Niedawno zakończył karieręCzytaj też:

Milan Gurović dla „Wprost”: Trener padł przed nami na ziemię i zaczął szczekać. Nie wiedzieliśmy co się dzieje