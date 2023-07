Świetne wieści dla Jeremiego Sochana. Ważna postać zostaje w klubie

Jeremy Sochan w czerwcu trafił do NBA. Przed przenosinami do najlepszej ligi koszykarskiej świata, rok spędził na uniwersytecie Baylor, co wystarczyło mu, by zachwycić koszykarski świat Stanów Zjednoczonych. Polak w drafcie 2022 został wybrany przez San Antonio Spurs z numerem dziewiątym. Szkoleniowcem tej ekipy był wówczas Gregg Popovich, który od początku dawał szanse gry młodemu zawodnikowi, a ten odpłacał się mu dobrą grą.

Spekulacje dotyczące przyszłości trenera San Antonio Spurs

Od dłuższego czasu spekulowano, co z przyszłością trenera Grega Popovicha, którego kontrakt wygasł wraz z końcem poprzedniego sezonu. Przedstawiciele klubu bardzo długo nie informowali, co z przyszłością szkoleniowca w klubie.

W międzyczasie San Antonio Spurs wygrały loterię Draftu, czym zagwarantowały sobie możliwość wyboru Victora Wembanyamy, który uważany jest za największy talent ostatnich lat. Z tym transferem wiążą się nie tylko korzyści koszykarskie, ale i finansowe, co – według ekspertów – mogło się przyczynić do decyzji trenera Popovicha.

Wyjaśniła się przyszłość 74-letniego Gregga Popovicha

W niedzielę 9 lipca San Antonio Spurs ogłosili, że prezes ds. operacji koszykarskich i główny trener Gregg Popovich podpisali pięcioletni kontrakt. „Zgodnie z polityką klubu, warunki umowy nie zostały ujawnione” – czytamy.

74-letni szkoleniowiec prowadzi tę drużynę od 1996 roku, po drodze trenował koszykarską reprezentację USA, którą doprowadził do złota na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Trener zdobył z San Antonio Spurs pięć tytułów mistrzowskich – 1999, 2003, 2005, 2007 oraz 2014, lecz ostatnie lata są dla klubu bardzo trudne. Klub aż czterokrotnie nie dali rady się zakwalifikować do fazy play-off.

