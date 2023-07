Mateusz Ponitka może przebierać w ofertach. Ponad milion euro na stole

Polscy koszykarze w ubiegłym roku na moment przywrócili modę na koszykówkę. Dzięki wielkiej wygranej nad zwycięzcami EuroBasketu 2017, zawodnicy Igora Milicicia awansowali do najlepszej czwórki turnieju. Ogromny wkład w wynik miał Mateusz Ponitka. Kapitan reprezentacji Polski był jedną z najjaśniejszych postaci turnieju. Grający jako obrońca i skrzydłowy zawodnik przeszedł do historii mistrzostw. Jako trzeci gracz w historii ME zdobył triple-double.

Crvena Zvezda Belgrad z dużą ofertą dla Mateusza Ponitki

Świetna forma Ponitki sprawiła, że momentalnie jego kontrakt z Reggianą (nawet tam się nie pojawił) został wykupiony przez Panathinaikos Ateny. W stolicy Grecji spędził jednak sezon. Nie grał w Eurolidze tak jakby tego oczekiwał, a dodatkowo mierzył się z problemami zdrowotnymi. Zmiany w klubie sprawiły, że pożegnano się z Polakiem, a ten musi szukać nowego klubu. Ze znalezieniem pracodawcy nie będzie miał problemu.

Jak informuje portal totalbasket.gr Ponitka negocjuje warunki umowy z Crveną Zvezdą Belgrad. Koszykarzowi proponuje się dwuletni kontrakt o wartości 600 tysięcy euro za sezon. „Czerwona Gwiazda” to także klub występujący w Eurolidze. Poprzedni sezon zakończyli na 10 miejscu w tabeli. Ponadto zdobyli Puchar Serbii, a także wywalczyli mistrzostwo kraju. W prestiżowej Lidze Adriatyckiej musieli uznać wyższość odwiecznego rywala, Partizanu.

W rozmowie z portalem meridianbetsport.rs sam zawodnik potwierdził negocjacje z Crveną Zvezdą. Total Basket donosi, że oko na Polaku zawiesił także Partizan, a portal one.co.il twierdzi, że Ponitkę u siebie widziałoby także izraelskie Maccabi Tel Awiw.

Kariera Mateusza Ponitki

Mateusz Ponitka najprawdopodobniej spędzi kolejny sezon w dobrym europejskim zespole. Urodzony w Ostrowie Wielkopolskim koszykarz ma już w CV występy w Stelmecie Zielona Góra, Iberostarze Teneryfa czy Zenicie Sankt Petersburg.

