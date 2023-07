Reprezentant Polski wyjeżdża za granicę. Zagra w Bundeslidze

Polscy koszykarze zyskali renomę po sukcesie z 2022 roku. Choć początkowo zaliczyli wpadkę i szybko pożegnali się z walką o ponowny występ na mistrzostwach świata, to na EuroBaskecie zmazali plamę i pokazali się z fenomenalnej strony. Pokonując faworyzowanych Słoweńców awansowali do półfinału. Choć ostatecznie skończyli na czwartym miejscu, to nikt nie ukrywał, że wynik stanowi olbrzymi sukces.

Aleksander Dziewa nowym koszykarzem Hamburg Towers

Członkiem kadry Milicicia na ubiegłoroczny turniej był Aleksander Dziewa. Pochodzący z Konina center dorastał koszykarsko w sekcjach juniorskich Śląska Wrocław. W tym samym klubie wchodził do seniorskiego basketu – najpierw w druzynie rezerw a później w pierwszej ekipie. Wraz z klubem awansował do Energa Basket Ligi, by później zdobyć w niej medal z każdego kruszcu. W 2022 roku otrzymał nagrodę Polskiej Ligi Koszykówki dla najlepszego polskiego koszykarza sezonu.

O odejściu Dziewy ze Śląska mówiło się wiele w ubiegłym roku. Ostatecznie został na sezon. Teraz został ogłoszony nowym zawodnikiem Hamburg Towers. Klub z północy Niemiec rywalizuje w Bundeslidze od 2019 roku, a od dwóch lat jest uczestnikiem EuroCupu, rozgrywek, w których udział bierze także Śląsk. Przed laty szkoleniowcem zespołu był Mike Taylor, były selekcjoner reprezentacji Polski.

– Chciałem go sprowadzić do Hamburga, ponieważ jestem przekonany, że jego umiejętności idealnie do nas pasują. Jest fizyczny i kończy rzuty na wysokim procencie pod samym koszem, ale potrafi też rozciągać grę i trafiać z dystansu. W ostatnich latach zdobył duże doświadczenie i teraz po raz pierwszy chce je wykorzystać poza granicami Polski – powiedział obecny szkoleniowiec Hamburga, Benka Barloschky dla oficjalnych mediów klubu.

Statystyki Aleksandra Dziewy

W ostatnim sezonie Dziewa zdobył ze Śląskiem Wrocław wicemistrzostwo Polski. Koszykarz wystąpił w 42 meczach, w których średnio zdobywał po 12.7 pkt, 4.8 pkt i 1.3 ast na mecz.

