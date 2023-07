Reprezentacja Polski bez Jeremy’ego Sochana. Znamy powołanych

Przed polskimi koszykarzami najważniejsza impreza tego roku. Przez słabą grę w eliminacjach mistrzostw świata Biało-Czerwonych zabraknie na rozpoczynającym się pod koniec sierpnia mundialu. Polacy nie otrzymali dzięki temu miejsca w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu. O prawo finalnej walki muszą powalczyć w sierpniu w Gliwicach. Igor Milicić podał już listę powołanych na przygotowania do zmagań prekwalifikacyjnych.

Jeremy Sochan nie wystąpi w reprezentacji Polski w tym roku

Kibice kadry liczyli, że wreszcie zobaczą w reprezentacji Jeremy’ego Sochana. Podkoszowy został w ubiegłym roku wybrany w drafcie NBA przez San Antonio Spurs i ma za sobą udany sezon, skutkujący wyborem do drugiej piątki najlepszych debiutantów. Z powodu przygotowań do pierwszego roku w najlepszej lidze świata, młody zawodnik nie wziął udziału w Eurobaskecie. Teraz także go zabraknie, gdyż jak mówi oficjalnym mediom kadry dyrektor sportowy reprezentacji, Łukasz Koszarek, Sochan „skupia się na indywidualnych treningach i jak najlepszym przygotowaniu do swojego drugiego sezonu w NBA”.

W gronie powołanych znaleźli się za to inni gracze, którzy rok temu stanowili o sile kadry podczas udanych mistrzostw Europy – Mateusz Ponitka (dołączy do zespołu w czasie przygotowań), Michał Michalak, Michał Sokołowski, Jarosław Zyskowski czy Aleksander Balcerowski. Na liście znajduje się także dwóch naturalizowanych graczy – A.J Slaughter oraz Geoffrey Groselle. Przepisy FIBA mówią wyraźnie, że w składzie może być tylko jeden zawodnik tego typu. Jak możemy przeczytać na stronie KoszKadry, sztab z biegiem przygotowań dokona wyboru. W gronie brakujących można umieścić np. Aleksandra Dziewy i Dominika Olejniczaka, podkoszowych kadry, który występują w niej od lat.

Polska powalczy na turnieju prekwalifikacyjnym do IO

Polacy rozpoczną zgrupowania 20 lipca we Wrocławiu. Rozegrają dwa zamknięte sparingi z Holandią, po czym na początku sierpnia udadzą się do Belgradu i Stambułu. Turniej prekwalifikacyjny rozpocznie się 13 sierpnia. W fazie grupowej zmierzą się z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią.

