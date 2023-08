Polscy koszykarze powalczą o igrzyska olimpijskie. Sprawdź terminarz turnieju w Gliwicach

Kalendarz występów polskich koszykarzy jest w 2023 roku bardzo krótki. Najważniejszą imprezą jest zbliżający się turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Biało-Czerwoni powalczą w Gliwicach o przepustkę do finałowych zmagań o bilet do stolicy Francji. Sprawdź terminarz zmagań zawodników Igora Milicicia.

Polscy koszykarze od kilku tygodni przygotowują się na najważniejszą imprezę sezonu. Poprzez brak kwalifikacji na mistrzostwa świata, to turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Gliwicach będzie głównym celem koszykarzy Igora Milicicia. Przed Biało-Czerwonymi trudne zadanie, bo nawet wygrana w zmaganiach nie da jeszcze przepustki na igrzyska. Polacy szykują się na turniej sezonu Polacy trafili do grupy z Bośnią i Hercegowiną, Portugalią oraz Węgrami. Awans do półfinału wywalczy najlepsza dwójka, która w pojedynku o finał zmierzy się z dwójką z grona: Czechy, Izrael, Estonia i Macedonia Północna, rywalizującego w tym samym czasie w Tallinnie. Zarówno faza grupowa Polaków, jak i ewentualne finały odbędą się w Gliwicach. Tylko zwycięzca zapewni sobie awans do przyszłorocznego turnieju kwalifikacyjnego. W nim wystąpią również ekipy, które nie zdobyły biletów poprzez mistrzostwa świata. Skład reprezentacji Polski jest już praktycznie znany. Brakuje w nim Jeremy’ego Sochana, który po raz kolejny zdecydował się poświęcić letni okres na indywidualne przygotowania do sezonu NBA z San Antonio Spurs. Brakuje także Aleksandra Dziewy, Dominika Olejniczaka, A.J-a Slaughtera czy Andrzeja Mazurczaka, obecnego MVP Orlen Basket Ligi. Milicić nie ukrywał rozczarowania postawą koszykarzy, dając temu wyraz m.in. w rozmowie z „Wprost”. Spośród przeciwników w fazie grupowej najgroźniejszym rywalem wydają się być Bośniacy. W ich składzie mogą znaleźć się zawodnicy z doświadczeniem występów w NBA, a także Dzanan Musa, obecny MVP ligi hiszpańskiej. Terminarz występów Polski podczas turnieju kwalifikacyjnego do IO w Gliwicach Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania już w niedzielę, 13 sierpnia. Pierwszym rywalem będą Węgry. Dzień później zagrają z Bośniakami, a 16 sierpnia z Portugalią. Półfinały i finały zaplanowano na 18 i 20 sierpnia. Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas turnieju kwalifikacyjnego w Gliwicach 13 sierpnia, godz. 13:30 – Polska – Węgry 14 sierpnia, godz. 20:30 – Polska – Bośnia i Hercegowina 16 sierpnia, godz. 18:00 – Polska – Portugalia 18 sierpnia – półfinały 20 sierpnia – finał Czytaj też:

