Wielkie legendy NBA w Galerii Sław. Łzy wzruszenia trenera Jeremy’ego Sochana

NBA znajduje się obecnie w okresie wakacyjnym. Nie oznacza to, że zawodnicy tylko leżakują. Część z nich udała się na zgrupowanie kadr narodowych. Już niedługo rozpoczną się mistrzostwa świata – najbardziej wyczekiwana impreza koszykarska roku. Niektórzy tak jak np. Jusuf Nurkić wezmą udział w turnieju prekwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich.

Legendy NBA nagrodzone wielkim wyróżnieniem

Lato to także czas corocznej ceremonii włączenia do Koszykarskiej Galerii Sław w Springfield. Dla zawodników i trenerów to największy zaszczyt, jaki mogą otrzymać. Nie każdy klasyfikuje się do nagrody. Trzeba odczekać pewien okres po zakończeniu kariery zawodniczej lub przepracować określoną liczbę lat.

W tym roku do grona nagrodzonych trafili Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, Becky Hammon, Gregg Popovich Gene Bess, Gary Blair, David Hixton, Gene Keady, Jim Valvano, a także złota amerykańska reprezentacja z igrzysk olimpijskich w Montrealu 1976. Najwięcej powodów do radości mieli fani Spurs, bowiem Popovich i Parker to legendy organizacji. Ten pierwszy pracuje jako trener SAS od blisko 27 lat.

– Wiem, że zatrudniając mnie, nie starałeś się być odważny, ale zrobiłeś coś, czego nikt inny w zawodowym sporcie nie zrobił. Wykazujesz doskonałość, oczekujesz doskonałości i jesteś wzorem, jak stać się doskonałym swoją codzienną rutyną i sposobem wykonywania pracy – powiedziała o Popovichu nagrodzona Hammon, która była asystentką Amerykanina w klubie z Teksasu.

Popovich pracuje w Spurs z Jeremym Sochanem

74-letni Popovich zanim został head coachem Spurs pracował w Golden State Warriors i San Antonio Spurs. Od 2022 roku koszykarzem prowadzonego przez niego zespołu jest reprezentant Polski, Jeremy Sochan.

