Znamy przyszłość trenera reprezentacji Polski. Decyzja zapadła w trakcie turnieju

Warto dodać, że Igor Milicić w przeszłości występował na polskich parkietach. Obecny selekcjoner Biało-Czerwonych grał m.in. dla klubów z Warszawy, Włocławka czy Sopotu. Dwukrotnie był mistrzem Polski. Pracował również w polskiej lidze, dla Anwilu Włocławek oraz Arged BM Stali Ostrów Wielkopolski. Od 2021 roku jest trenerem kadry Polski.

Igor Milicić pozostaje trenerem reprezentacji Polski

W piątek zorganizowano specjalną konferencję prasową, na której pojawił się m.in. Radosław Piesiewicz. Szef PZKosz przekazał dobre wieści w sprawie pracy Milicicia. W ostatnich latach polska kadra zrobiła bowiem spory postęp.

– Reprezentacja Polski z trenerem Igorem Miliciciem na ławce bardzo szybko osiągnęła jeden z największych sukcesów w ostatnich kilkudziesięciu latach. Czwarte miejsce na ostatnich mistrzostwach Europy to powód do dumy i jednocześnie fundament, na którym chcemy budować siłę polskiej koszykówki w przyszłości. Trener Milicić wie, jak walczyć o najwyższe cele, wierzymy w jego wizję budowania drużyny. Walczymy o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, liczymy również na świetny wynik na EuroBaskecie 2025 – przyznał Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Związku Koszykówki oraz PKOl.

Zadowolony z przedłużenia kontraktu był też sam zainteresowany. Podczas konferencji obecny był także Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji. A do niedawna… podopieczny Milicicia w teamie Biało-Czerwonych.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że ostatnie dwa lata pracy uznano za sukces. Przedłużenie umowy jest potwierdzeniem, że praca, którą wykonaliśmy wspólnie ze sztabem szkoleniowym, jest przyzwoita. Zespół rozwija się w dobrym kierunku. Pokazujemy, że można grać młodymi zawodnikami i mieć wynik. Medal jest moim skrytym marzeniem. Chcę, żeby koszykarze młodego pokolenia wiedzieli, że można ciężką pracą dostać szansę i grać na wysokim poziomie. Ważne, że udała nam się kontynuacja ósmego miejsca na świecie poprzez zajęcie czwartego w Europie. Nie zatrzymujemy się, walczymy w każdym meczu z całego serca – dodał po parafowaniu umowy Milicić.

Biało-Czerwoni w walce o igrzyska olimpijskie

Reprezentacja koszykarzy od kilku dni rywalizuje w Gliwicach w prekwalifikacjach do przyszłorocznego turnieju olimpijskiego. Drużyna prowadzona przez trenera Milicicia z kompletem zwycięstw przeszła przez fazę grupową.

Żeby jednak pojechać do Paryża, Polacy muszą wygrać turniej w Gliwicach. To przepustka do… kolejnego etapu, czyli właściwych kwalifikacji do olimpijskiej rywalizacji. Jak zatem widać, jeszcze sporo pracy przed drużyną Milicicia, aby spełnić wielkie marzenie. Dodajmy, że na turnieju olimpijskim łącznie występuje tylko 12 reprezentacji.

