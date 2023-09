Młody gwiazdor NBA zatrzymany. Miał znęcać się fizycznie nad partnerką

NBA już w przyszłym miesiącu wznowi grę. Po letnim okresie, w którym kibice mieli szansę obejrzeć draft, Ligę Letnią, a także rozgrywki reprezentacyjne, przychodzi czas na okres przedsezonowy w klubach najlepszej ligi świata. Młoda gwiazda Houston Rockets jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych przygotowań wpakowała się w poważne kłopoty.

Młoda gwiazda NBA zatrzymana pod zarzutem pobicia dziewczyny

Kevin Porter Jr od początku kariery w NBA sprawiał kłopoty. W 2020 roku był zamieszony o nieodpowiednie obchodzenie się z bronią palną. Wtedy ława przysięgłych nie odmówiła postawienia go w stan oskarżenia. Teraz sprawa jest znacznie poważniejsza, gdyż dotyczy bicia i podduszenia dziewczyny.

Według doniesień amerykańskich mediów w poniedziałkowy ranek Porter Jr pokłócił się z dziewczyną (znaną z parkietów WNBA Kysre Gondrezick) o to, że za późno wrócił do pokoju hotelowego. Policja otrzymała telefon o 6:45, a później wyszło na jaw, że partnerka gracza Rockets trafiła do szpitala z ciętymi ranami na twarzy oraz co najmniej jedną złamaną kością. O wyrządzenie uszczerbku na zdrowiu oskarża się Portera Jr, którego zakutego w kajdanki przewieziono na komisariat.

„Jesteśmy w trakcie zbierania informacji ws. Kevina Portera Juniora. W tej chwili nie mamy więcej do przekazania” – napisały władze Houston Rockets w oświadczeniu. Nikt z przedstawicieli 23-latka nie zabrał jeszcze głosu.

Kariera Kevina Portera Jr

Do sprawy odniosła się natomiast siostra poszkodowanej. Kalabrya Gondrezick-Haskins napisała na Instagramie m.in.: „Twoje dni są policzone. Lepiej módl się, żebyś mógł jeszcze kiedyś samemu chodzić”, dodając do tego wiele przekleństw.

Porter Jr trafił do NBA w 2019 roku jako 30. wybór w drafcie. Spędził pierwsze dwa sezony w Cleveland Cavaliers po czym został wymieniony do Houston Rockets. W ostatnim roku rozgrywający notował statystyki na poziomie 19,2 punktów, 5,7 asysty i 5,3 zbiórek na mecz.

