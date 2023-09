Rusza ORLEN Basket Liga. Poznaj najważniejsze informacje

12 czerwca 2023 r. Polski Związek Koszykówki poinformował, że ORLEN S.A. został sponsorem tytularnym koszykarskiej ekstraklasy. Tym samym, od tego sezonu rozgrywki noszą nazwę ORLEN Basket Ligi. Umowa między ORLENEM i Polskim Związkiem Koszykówki jest efektem optymalizacji polityki sponsoringowej w ramach Grupy ORLEN oraz budowy multienergetycznego koncernu. W przeszłości polska koszykówka wspierana była przez Energę, która została przejęta przez ORLEN w 2020 roku oraz przez Lotos, z którym koncern połączył się w sierpniu 2022 roku.

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, po ogłoszeniu współpracy z ORLENEM podkreślał, że to zaszczyt i powód do dumy, że kluczowy w naszej części Europy koncern multienergetyczny widzi potencjał w koszykówce i będzie ją wspierał w dalszym rozwoju. – Cieszymy się, że w tak dużym zakresie dołączamy do elitarnej rodziny sportowej wspieranej przez ORLEN. Jestem przekonany, że długofalowa współpraca pozwoli naszej dyscyplinie na osiągnięcie kolejnych sukcesów. To ważny dzień dla polskiej koszykówki – zaznaczył.

Terminarz pierwszej kolejki ORLEN Basket Ligi

ORLEN Basket Liga rusza w czwartek 21 września i potrwa do niedzieli 24 września. Już od samego początku na kibiców koszykówki czekają emocjonujące starcia. Na inaugurację pierwszej kolejki zmierzą się ze sobą Tauron GTK Gliwice i Suzuki Arka Gdynia oraz PGE Spójnia Stargard i Energa Czarni Słupsk, którzy w środę 20 września poinformowali o podpisaniu nowej umowy sponsorskiej z kluczową firmą energetyczną w Polsce, jaką jest Energa z Grupy ORLEN.

„Tym samym pozyskujemy niezwykle silnego sponsora strategicznego, dzięki któremu będziemy mogli rozwijać swoją działalność. Ta ważna współpraca otwiera nową erę dla naszego klubu, daje nam stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony determinuje do jeszcze lepszej i cięższej pracy na rzecz nie tylko naszej seniorskiej drużyny Grupa Sierleccy Czarni Słupsk, ale również rozwoju i promocji koszykówki oraz sportowego trybu życia w całym regionie” – czytamy w komunikacie klubu.

23 września zobaczymy w akcji beniaminka – Dziki Warszawa, który podejmie Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski. W niedzielę przeciwko sobie zagrają King Szczecin (aktualny mistrz Polski) i Sewertronics Sokół Łańcut, a kolejkę zamknie hit, w którym Anwil Włocławek zmierzy się z Treflem Sopot.

Pełny terminarz ORLEN Basket Ligi dostępny jest na stronie plk.pl. Transmisje z czterech spotkań z każdej kolejki ORLEN Basket Ligi będą dostępne na sportowych kanałach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go. Pozostałe mecze najwyższej klasy rozgrywkowej, a także wszystkie spotkania ORLEN Basket Ligi Kobiet i Pekao S.A. 1 Ligi Mężczyzn w sezonie 2023/24 będzie można zobaczyć w serwisie Emocje.TV.

Na rozpoczęcie ORLEN Basket Ligi Kobiet poczekamy do 7 października.

ORLEN Basket Liga mężczyzn 2023/2024 – terminarz 1. kolejki

Tauron GTK Gliwice – Suzuki Arka Gdynia (21.09.2023 17:30)

Energa Czarni Słupsk – PGE Spójnia Stargard (22.09.2023 17:30)

Polski Cukier Start Lublin – Arriva Twarde Pierniki Toruń (22.09.2023 19:00)

Legia Warszawa – Enea Zastal BC Zielona Góra (22.09.2023 20:30)

MKS Dąbrowa Górnicza – WKS Śląsk Wrocław (23.09.2023 15:30)

Dziki Warszawa – Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (23.09.2023 17:30)

Anwil Włocławek – Trefl Sopot (24.09.2023 17:30)

King Szczecin – Sewertronics Sokół Łańcut (24.09.2023 20:00)

Najciekawsze transfery w ORLEN Basket Lidze

W ORLEN Basket Lidze doszło do zmian nie tylko na szczeblu organizacyjnym i sponsorskim. W klubach doszło także do roszad personalnych. Po raz pierwszy od 2012 roku Michał Kolenda opuści Sopot i zagra dla warszawskiej Legii. Niespodzianką dla wielu może być odejście Geoffreya Groselle'a ze stołecznego klubu. Amerykanin z polskim obywatelstwem wraca do Enea Zastal BC Zielonej Góry, w której przed laty został uznany MVP sezonu zasadniczego.

Z kolei reprezentanta Polski – Jakuba Garbacza – kibice będą mogli oglądać w barwach Anwilu Włocławek. Inny kadrowicz, Andrzej Pluta, zmienił klub, ale zdecydował się pozostać na Pomorzu. Z Trefla Sopot przeniósł się do Suzuki Arki Gdynia, choć w mediach spekulowano, że może trafić do WKS Śląsk.

ORLEN wspiera nie tylko rozgrywki ligowe

ORLEN przez następne trzy lata będzie nie tylko sponsorem tytularnym najwyższych klas rozgrywkowych w kraju: ORLEN Basket Ligi Kobiet i Mężczyzn, ale także strategicznym partnerem męskich i żeńskich reprezentacji Polski w koszykówce 5x5, 3x3, kadry koszykarzy na wózkach oraz 16 reprezentacji juniorskich i młodzieżowych. Co więcej, ORLEN wspiera wychowanie kolejnych pokoleń koszykarzy również poprzez dwa najważniejsze programy szkolenia – Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki, w ramach których trenuje ponad 7,7 tys. dzieci oraz Koszykarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży, zrzeszające ponad 800 uczestników.

Czytaj też:

Jeremy Sochan podbija polski rynek. Dołączył do znamienitego gronaCzytaj też:

Mateusz Ponitka wymownie o grze w NBA. „Marzenia szybko się skończyły”