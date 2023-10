Słowa Marcina Gortata o PiS nie przejdą bez echa. Stanowczo sprzeciwia się trzeciej kadencji

Marcin Gortat jest jednym z niewielu sportowców, którzy otwarcie wyrażają swoje poglądy na tematy polityczne w mediach społecznościowych. Najpopularniejszy do czasów Jeremy'ego Sochana polski koszykarz NBA otwarcie wyraża swoją niechęć do rządów Prawa i Sprawiedliwości, w związku z czym mówi wprost, że ma już tego dosyć. W najnowszym wywiadzie nie było inaczej.

Marcin Gortat nie chce trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości

W wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego Onet” Marcin Gortat przyznał, że przez długo czas starał się szanować wybory polityczne Polaków oraz traktować polityków niezależnie od tego, jakie mają poglądy. Koszykarz chce, by konkretna osoba na konkretnym stanowisku była traktowana odpowiednio i z szacunkiem. Jednak ostatnie lata utwierdziły go w przekonaniu, że obecna władza prowadzi Polaków w złym kierunku i jego zdaniem PiS nie powinien kontynuować władzy.

– Ostatni czas pokazał mi jednak bardzo wyraźnie, że obecny obóz polityczny prowadzi nas bardziej w kierunku Białorusi, niż silnego europejskiego państwa, że stajemy się państwem autorytarnym, że próbuje się niszczyć właściwie wszystkich, którzy publicznie wypowiedzą się w jakiejś sprawie w kontrze do rządzących. Tego jest już moim zdaniem za wiele. To trzeba przerwać. Moim zdaniem trzecia kadencja PiS będzie dla naszego kraju zła. Obawiam się o wagę Polski w Unii Europejskiej, a nawet ogólnie nasz byt w zjednoczonej Europie – powiedział Marcin Gortat.

Zaznaczył, że nigdy nie powie, iż ludzie z partii Prawo i Sprawiedliwość są złymi osobami, jednak nie odpowiada mu to, że potencjalny sprzeciw wobec ich systemu sprawia, iż dany człowiek jest niszczony w brutalny sposób. Dodał, iż jego zdaniem ludzie z PO, choć nie są idealni, to mają więcej klasy. – Od jakiegoś czasu ze strony PiS sprawa wygląda tak, że każda krytyczna opinia, każda inna opinia na ich temat, czyli każde skorzystanie ze swojej wolności wypowiedzi, traktują jako atak i powód do zemsty – zwrócił uwagę emerytowany koszykarz.

