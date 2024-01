Milicić daje szansę nowym. Znamy powołania do kadry koszykarzy

Reprezentacja Polski w lutym rozpocznie zmagania w kwalifikacjach do EuroBasketu 2025. Biało-Czerwoni muszą w nich wziąć udział, nawet jeśli jako współorganizator imprezy mają już zapewniony awans. Dla Igora Milicicia może być to okazja to sprawdzenia w boju nowych zawodników przed tegorocznymi kwalifikacjami olimpijskimi.

Igor Milicić powołał nowych graczy do kadry

Po udanym EuroBaskecie 2022 oraz prekwalifikacjach olimpijskich nastroje polskich kibiców względem reprezentacji Polski są dosyć dobre. Kibice liczą na walkę w finałowych kwalifikacjach w Walencji, które nie będą należały do najłatwiejszych. W gronie sześciu ekip walczących o jeden bilet do Paryża są gospodarze, aktualni mistrzowie Europy.

Wcześniej, bo w lutym, koszykarze rozpoczną walkę w kwalifikacjach do przyszłorocznego EuroBasketu. Współorganizacja imprezy daje Milicicowi komfort, nie narzucając presji wyników. W związku z tym mógł sobie pozwolić na powołania mające na celu sprawdzenie nowych graczy.

Na szerokiej liście zaproszonych zawodników opublikowanej na oficjalnej stronie reprezentacji znajdziemy między innymi Luke’a Petraska. Amerykanin grający w Anwilu Włocławek niedawno odebrał polski paszport i jako naturalizowany gracz może reprezentować polskie barwy. W gronie jest także A.J Slaughter. Weteran wraca do kadry po przerwie. Obecność dwóch naturalizowanych koszykarzy wyklucza się, w związku z czym w składzie meczowym będzie mógł widnieć tylko jeden z tych zawodników. Milicić wraz ze sztabem ma podać węższy skład (15-osobowy) do 9 lutego.

Polska rozpocznie walkę w eliminacjach EuroBasketu 2025

W składzie znajdziemy także innego debiutanta, młodego Jakuba Szumerta z KGS Arki Gdynia. Ponadto nie brakuje podstawowych kadrowiczów – Michała Sokołowskiego, Mateusza Ponitki czy Aleksandra Balcerowskiego.

Pierwszy mecz kwalifikacji do mistrzostw Europy 2025 odbędzie się 22 lutego. Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą. Cztery dni później w Sosnowcu podejmą Macedonię Północną.

