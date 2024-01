NBA All-Star Game bez Jeremy’ego Sochana. Zadziwiająca decyzja

Jeremy Sochan notuje ostatnio solidne wyniki w barwach San Antonio Spurs. Mimo to NBA nie powołała go do zespołu „drugoroczniaków” na mecz podczas All-Star Game.

Jeremy Sochan rozgrywa drugi sezon w NBA. Zawodnik San Antonio Spurs w pierwszym roku zameldował się w drugiej piątce najlepszych debiutantów roku. Ponadto zapracował na zaproszenie na All-Star Game 2023, czyli Weekendu Gwiazd. W tym roku pomimo trzymania solidnego poziomu włodarze najlepszej ligi świata pominęli go przy powołaniach. Jeremy Sochan nie wystąpi podczas NBA All-Star Game NBA All-Star to wielkie kilkudniowe show. W tym roku impreza zawita do Indianapolis. Na wydarzenia składają się mecze celebrytów, pierwszoroczniaków, drugoroczniaków i zawodników G-League, a także konkurs rzutów za trzy punkty oraz wsadów. Kulminacją weekendu jest Mecz Gwiazd NBA, czyli zestawienie najlepszych zawodników na czele z LeBronem Jamesem czy Giannisem Antetokounmpo. Mecz pierwszo- i drugoroczniaków odbędzie się w piątek 16 lutego. Po występie w pierwszej z ekip rok temu, wydawało się, że Sochana nie zabraknie w drugim zespole podczas drugiego roku gry. NBA postawiła jednak na innych graczy na czele z Debiutantem Roku 2023, Paolo Banchero z Orlando Magic. W składzie „Rookies” znalazła się za to wschodząca gwiazda, a zarazem drużynowy kolega Sochana, Victor Wembanyama. Razem z Francuzem na boisku zobaczymy posiadającego polskie korzenie Brandina Podziemskiego. Kilka miesięcy temu wyszła na jaw informacja, że zawodnik Golden State Warriors stara się o polski paszport. To pozwoliłoby mu na potencjalne występy w reprezentacji Igora Milicicia. twitter Forma Jeremy’ego Sochana w obecnym sezonie NBA Jeremy Sochan w tym sezonie notuje statystyki na poziomie 11,5 punktów, 3,8 asyst i 5,8 zbiórek na mecz. Jest piątym najskuteczniejszym koszykarzem zespołu prowadzonego przez Gregga Popovicha. Do tej pory wystąpił w 47 spotkaniach sezonu zasadniczego. Czytaj też:

