Igor Milicić ogłosił powołania. Tak traktuje kwalifikacje do Eurobasketu

Ruszają kwalifikacje do EuroBasketu 2025. Reprezentacja Polski trafiła do grupy H, gdzie zmierzy się z Litwą, Estonią i Macedonią Północną. Te spotkania zostaną rozegrane w trzech terminach – w lutym, listopadzie 2024 roku oraz w lutym 2025 r. Nasz kraj jest jednym ze współgospodarzy przyszłorocznych mistrzostw Europy, a faza grupowa z udziałem naszej reprezentacji zostanie rozegrana w Katowicach. Warto przypomnieć, że ostatnie zmagania w 2022 roku biało-czerwoni zakończyli na czwartym miejscu, co było największym sukcesem od 1967 roku.

Eurobasket. Skład reprezentacji Polski:

W poniedziałek 19 lutego polscy koszykarze rozpoczną w Arenie Sosnowiec przygotowania do spotkań z Litwą (22 lutego) oraz Macedonią Północną (26 lutego). Trener Igor Milicić wraz ze sztabem szkoleniowym z szerokiego składu wybrał 14 zawodników, którzy będą mieli szansę pokazania się w tych meczach.

– Przed nami mecze z Litwą na wyjeździe i Macedonią Północną w Sosnowcu. Te spotkania będziemy traktować jako przygotowania do kwalifikacji olimpijskich, dlatego powołaliśmy naszych najlepszych zawodników – tłumaczył swój wybór szkoleniowiec.

Aleksander Balcerowski, Panathinaikos Ateny (Grecja)

Aleksander Dziewa, Hamburg Towers (Niemcy)

Jakub Garbacz, Anwil Włocławek

Michał Michalak, PAOK Saloniki (Grecja)

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Luke Petrasek, Anwil Włocławek

Andrzej Pluta, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Mateusz Ponitka, Partizan Belgrad (Serbia)

Jakub Schenk, Trefl Sopot

Michał Sokołowski, Gevi Neapol (Włochy)

Jakub Szumert, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Mikołaj Witliński, Trefl Sopot

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin

Sztab reprezentacji Polski:

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Andrzej Urban

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Marcin Lubik, Mateusz Mruk

Lekarz: Dr Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Rzecznik prasowy: Michał Fałkowski

Kwalifikacje do Eurobasketu 2025. Terminarz:

22.02.2024 | Litwa – Polska

26.02.2024 | Polska – Macedonia Płn.

21.11.2024 | Polska – Estonia

24.11.2024 | Estonia – Polska

21.02.2025 | Polska – Litwa

24.02.2025| Macedonia Płn. – Polska

