Fatalny występ polskich koszykarzy. To była kompromitacja w Sosnowcu

Reprezentacja Polski koszykarzy w ostatnich dniach dwukrotnie zaprezentowała się w oficjalnych meczach. Gdyby wyciągać wnioski z tego, jak Polacy rozpoczęli granie w eliminacjach do EuroBasketu 2025, to czarny scenariusz rozpościerałby się nad polskim basketem. O ile jednak wyjazdową porażkę z Litwą, nawet w rezerwowym składzie, można jakoś wytłumaczyć, to trudno jest wyjaśnić, co wydarzyło się w poniedziałkowy wieczór w hali w Sosnowcu.

Klęska polskich koszykarzy w meczu z Macedonią Północną!

Biało-Czerwoni chcieli jak najlepiej zaprezentować się przed swoją publicznością, rozbudzając apetyty przed nadchodzącymi wyzwaniami w zbliżających się miesiącach. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że w tym wypadku, niekoniecznie chcieć – to było – móc dla polskich koszykarzy. Reprezentacja pod wodzą trenera Igora Milicicia zagrała bowiem fatalny mecz. Nie zgadzało się praktycznie nic, najbardziej wynik, bo porażka u siebie z Macedonią Północną aż 71:95, jest niewytłumaczalna.

Z całym szacunkiem dla Macedończyków, ale najlepsze lata ta nacja z pewnością ma za sobą, a rywalizowała z zespołem, który dobrze prezentował się zarówno na mistrzostwach świata, jak i na EuroBaskecie, gdzie w 2022 roku Polacy byli czwartym zespołem kontynentu.

Okazało się jednak, że najwyraźniej Polacy nie potrafią grać bez Mateusza Ponitki. Pod jego nieobecność mało było sytuacji, w której ktoś chciałby wziąć na siebie odpowiedzialność za wynik. Spoglądając na dorobek punktowy, najwięcej dla Polaków rzucił Michał Michalak, kończąc z dorobkiem 20 punktów. Michał Sokołowski dorzucił 15. Cóż jednak z tego, skoro Polacy nie zdołali wygrać żadnej z kwart, już na powitanie przegrywając 16:25.

Reprezentacja Polski zagra na EuroBaskecie 2025

Paradoksem sytuacji jest to, że biało-czerwony zespół i tak ma zapewniony, jako jeden ze współgospodarzy, udział w imprezie za rok. Istotą jest jednak to, żeby zbudować odpowiednią atmosferę i klimat wokół kadry, która ma podobno plany powalczyć nawet o awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

twitter

Piszemy o tym nieco z przekąsem, bo niestety, ale takie wyniki jak z Macedonią Północną, nie dają nadziei, że mając nawet ze sobą takich asów, jak Jeremy Sochan, Polacy będą w stanie dźwignąć odpowiedzialność. Być może jednak taki zimny prysznic przydał się właśnie teraz, zanim zacznie się faktyczne granie o stawkę.

Szkoda tylko, że taki kompromitujący występ Polacy zanotowali przed własną publicznością. Klimat na trybunach hali w Sosnowcu były z pewnością... najlepszym akcentem po stronie gospodarzy w poniedziałkowy wieczór.

Czytaj też:

Marc Garcia dla „Wprost”: Ludzie mówili, że mi odbiło, bo gram w PolsceCzytaj też:

Ukraiński koszykarz zamordowany w Niemczech. Możliwy wątek ksenofobiczny