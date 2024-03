Reprezentacja Polski poznała potencjalnych rywali na igrzyskach. Łatwo nie będzie

Reprezentacja Polski koszykarzy po zajęciu czwartego miejsca na EuroBaskecie 2022 wygrała turniej prekwalifikacyjny do igrzysk w Gliwicach w ubiegłym roku. To pozwoliło im na przedłużenie szans na wyjazd do Paryża w 2024 roku. Choć do wywalczenia kwalifikacji jeszcze długa droga, to zawodnicy Igora Milicicia poznali potencjalnych rywali, z którymi mogą zagrać.

Polscy koszykarze poznali potencjalnych rywali na IO

Biało-Czerwoni w 2021 roku walczyli o udział na igrzyskach poprzez turniej kwalifikacyjny w Kownie. Wówczas marzeń o awansie pozbawili Polaków w półfinale Litwini. Teraz Polacy muszą liczyć na wygranie turnieju kwalifikacyjnego w Walencji, w którym oprócz nich wystąpią także Bahamy i Finlandia (grupowi rywale), a także Hiszpania (gospodarz), Angola i Liban. Awans wywalczy tylko zwycięzca całych zmagań.

Pomimo braku wszystkich uczestników turnieju olimpijskiego FIBA wylosowała już grupy zmagań czterolecia w Paryżu. Dwanaście zespołów powalczy w trzech grupach. Polacy mogą zagrać w grupie A wraz z Australią, Kanadą oraz zwycięzcą turnieju kwalifikacyjnego w Pireusie. W nim zmierzą się gospodarze – Grecy oraz Dominikańczycy, Egipcjanie, Chorwaci, Nowozelandczycy i Słoweńcy. Faworytem do awansu są pierwsi lub ostatni z wymienionych.

W grupie B znalazła się Francja, Niemcy, Japonia oraz zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego na Łotwie. Grupa C składa się z Serbii, Sudanu Południowego, zwycięzcy turnieju kwalifikacyjnego w Portoryko oraz złotych medalistów ostatnich igrzysk – Amerykanów.

Występy reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich

Reprezentacja Polski koszykarzy ostatni raz wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w 1980 roku. Nigdy nie udało jej się zdobyć medalu tej imprezy.

