Poważne problemy Jeremy’ego Sochana. To oznacza koniec sezonu

Jeremy Sochan spędza drugi sezon na parkietach najlepszej ligi świata. Po pierwszym roku okraszonym nominacją do drugiej piątki najlepszych debiutantów Polak stał się pełnoprawnym graczem NBA. Po raz kolejny musi jednak przełknąć gorzką pigułkę, gdyż jego San Antonio Spurs notują następny fatalny sezon.

Jeremy Sochan nie zagra do końca sezonu

Polski podkoszowy przez cały sezon błyszczał solidnością i wytrzymałością. Występował we wszystkim meczach Spurs, co mogło budzić podziw. Problem pojawił się podczas meczu przeciwko New York Knicks, w którym 21-latek doznał kontuzji kostki. Ta uniemożliwiła mu wyjście na drugą połowę spotkania.

Więcej informacji na temat przerwy zawodnika wyjawił dziennikarz „The Athletic” Shams Chanaria. Amerykanin donosi, że kontuzja okazała się na tyle poważna, iż Sochan opuści resztę sezonu, czyli nie pojawi się w pozostałych siedmiu meczach sezonu zasadniczego NBA. Co więcej, raport medyczny San Antonio Spurs rozesłany mediom wskazuje, że Polaka czeka operacja kostki.

„U Jeremy'ego Sochana zdiagnozowano uraz lewej kostki. Po konsultacjach z zewnętrznymi ekspertami sztab medyczny Spurs ustalił, że najlepszą metodą leczenia urazu jest artroskopia” – napisało San Antonio Spurs. Dla zespołu z Teksasu to kolejny problem, gdyż równie poważnej kontuzji nabawił się Devin Vassell. W przypadku obrońcy chodzi o uraz stopy wymagający przerwy.

Statystyki Jeremy’ego Sochana w Spurs

Jeremy Sochan w drugim sezonie gry na parkietach NBA notuje statystyki na poziomie 11,6 punktów, 6,4 zbiórek i 3,4 asyst na mecz (w 74 spotkaniach). W tym sezonie po raz drugi wystąpił w Meczu Wschodzących Gwiazd odbywającego się podczas All-Star Weekend. San Antonio Spurs zajmują ostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej (18 zwycięstw i 57 porażek).

