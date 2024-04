Takiej nagrody Jeremy Sochan jeszcze nigdy nie otrzymał. Co za sytuacja

Jeremy Sochan notował solidny drugi sezon na parkietach NBA. Choć San Antonio Spurs to czerwona latarnia ligi, to Polak zapracował na kolejne zaproszenie na All-Star Weekend, a także otrzymywał wiele minut od Gregga Popovicha. Przeszkodą na koniec sezonu okazała się kontuzja kostki, zmuszająca go do zabiegu.

Jeremy Sochan z muzyczną nagrodą

Kibice polskiej koszykówki z niepokojem czytali o informacjach dotyczących zdrowia Jeremy’ego Sochana. Podkoszowy zadeklarował chęć gry dla kadry podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Choć komunikat biura prasowego 20-latka mówi, że kontuzja nie wyklucza udziału gracza, to część fanów nie uwierzy w zapewnienia, dopóki nie zobaczy go w biało-czerwonej koszulce.

Choć Sochan nie może grać, to nadal otrzymuje wyróżnienia. Te ostatnie jest wyjątkowe, bo w ogóle nie wiąże się z wynikami sportowymi koszykarza. Piosenka „Jeremy Sochan” rapera o pseudonimie Oki otrzymała na grodę Singiel Roku według Gremium na gali Popkilerry 2024. Teledysk do kawałku nagrano w San Antonio. Oprócz artysty wielki udział w nim miał sam tytułowy bohater.

Sochan pojawił się wirtualnie na warszawskiej gali. Po odebraniu nagrody wyemitowano krótkie nagranie, na którym koszykarz dziękuję za wyróżnienie singla. Nagrodę w imieniu koszykarza odebrał Michał Pacuda, odpowiedzialny za prowadzenie jego biura prasowego.

Statystyki Jeremy’ego Sochana w NBA

Jeremy Sochan wystąpił w 74 spotkaniach San Antonio Spurs w sezonie 2023/2024 NBA. Notował statystyki na poziomie 11,6 punktów, 6,4 zbiórek i 3,4 asyst na mecz. Jego klub jest ostatni w tabeli Konferencji Zachodniej (bilans 19 zwycięstw i 58 porażek). Klub z Teksasu już dawno stracił matematyczne szansę na awans do play-offów.

