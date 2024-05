Oni powalczą o sukces XXI wieku. Igor Milicić przedstawił kadrę koszykarzy

Reprezentacja Polski koszykarzy w ostatnich latach zyskała na popularności. Po udanym występie na mistrzostwach świata 2019, przyszedł sukces sprzed dwóch lat. Na EuroBaskecie Polacy zaskoczyli cały świat eliminując z walki o medale faworyta, Słowenię. Ostatecznie gracze Igora Milicia zakończyli zmagania na czwartym miejscu.

Znamy szeroką kadrę koszykarzy na turniej kwalifikacyjny do IO

Brak występu na mistrzostwach świata sprawił, że droga w kierunku igrzysk olimpijskich prowadziła najpierw przez turniej prekwalifikacyjny. Po triumfie w Gliwicach nadchodzi czas ostatecznej walki o bilet do Paryża. W dniach 2-7 lipca Biało-Czerwoni zawalczą w Walencji o awans na turniej czterolecia. Ostatni raz Polaków widziano na tej imprezie 44 lata temu.

Z powodu wymogów FIBA Igor Milicić już teraz podał szeroki skład kadry. Na liście znajduje się 27 nazwisk. Nie brakuje uznanych weteranów, młodych przebojowych zawodników czy Jeremy’ego Sochana. Co do występu polskiego jedynaka w NBA, wciąż nie można mieć pewności. Podkoszowy dochodzi do siebie po zabiegu. Choć koszykarz San Antonio Spurs deklaruje chęć gry, to wszystko rozstrzygnie się w ciągu najbliższych tygodni.

Powołania do kadry otrzymało również trzech graczy o statusie naturalizowanego gracza – Geoffrey Groselle, A.J Slaughter i Luke Petrasek. W Walencji będzie mógł zagrać tylko jeden z nich. Brandin Podziemski (gracz Golden State Warriors) czy Kyle Guy (o którym wiele mówiono w ostatnich tygodniach) nie mają jeszcze polskich paszportów.

Trudne zadanie przed zespołem Igora Milicicia

Polska trafiła do grupy B turnieju kwalifikacyjnego w Walencji. Zagra w niej z Finlandią i Bahamami. Dwie ekipy przejdą do półfinałów, gdzie zmierzą się z dwójką najlepszych kadr z grupy A (Hiszpania, Angola, Liban). Awans na igrzyska wywalczy tylko zwycięzca całych zmagań.

Przed trzema laty, Polska przegrała w półfinale turnieju kwalifikacyjnego w Kownie ulegając Litwinom.

Szeroki skład reprezentacji Polski na turniej w Walencji (2-7.07.2024 r.):

Aleksander Balcerowski, Panathinaikos Ateny (Grecja)

Adrian Bogucki, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Aleksander Dziewa, Hamburg Towers (Niemcy)

Jakub Garbacz, Anwil Włocławek

Daniel Gołębiowski, WKS Śląsk Wrocław

Geoffrey Groselle, Trefl Sopot

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Michał Kolenda, Legia Warszawa

Filip Matczak, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Andrzej Mazurczak, King Szczecin

Michał Michalak, PAOK Saloniki (Grecja)

Igor Milicić, University of Tennessee (NCAA, Stany Zjednoczone)

Jakub Musiał, Trefl Sopot

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Dominik Olejniczak, Saint-Quentin (Francja)

Luke Petrasek, Anwil Włocławek

Andrzej Pluta, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Mateusz Ponitka, Partizan Belgrad (Serbia)

Jakub Schenk, Trefl Sopot

AJ Slaughter, Gran Canaria (Hiszpania)

Jeremy Sochan, San Antonio Spurs (NBA, Stany Zjednoczone)

Michał Sokołowski, Napoli Basket (Włochy)

Dominik Wilczek, MKS Dąbrowa Górnicza

Mikołaj Witliński, Trefl Sopot

Szymon Wójcik, Icon Sea Czarni Słupsk

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin

