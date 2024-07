„Mission impossible” polskich koszykarzy? Powalczą o gigantyczny sukces

Polscy koszykarze przed paroma dniami zakończyli przygotowania do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Po rozegraniu pięciu sparingów wyruszyli do Walencji, gdzie w środę rozpoczną walkę o bilety do Paryża. Zadanie należy do tych z gatunku niezwykle trudnych, bo spośród sześciu ekip biorących udział w zmaganiach, tylko jedna zakończy je z prawem gry w stolicy Francji.

Polacy chcą zagrać na igrzyskach olimpijskich

Polacy trafili do grupy B wraz z Bahamami i Finlandią. Rywale Biało-Czerwonych rozpoczęli zmagania już we wtorek bezpośrednim meczem. Choć Finowie do przerwy prowadzili, to za sprawą świetnej drugiej połowy kadra z Ameryki Północnej zwyciężyła 96:85. Bahamczycy będą właśnie pierwszym rywalem zespołu Igora Milicicia. W ich składzie znajdują się trzej gracze NBA – Eric Gordon, Deandre Ayton oraz Buddy Hield.

Biało-Czerwony zagrają dwa mecze przez dwa dni. Wygrana nad Bahamami i Finlandią da im awans do półfinału turnieju z pierwszego miejsca (przechodzą po dwie ekipy) i mecz o finał z drugą drużyną grupy A. Może być to ktoś z trójki Hiszpania, Liban, Angola. Pierwsza z wymienionych ekip to gospodarz, a zarazem faworyt do awansu. Ekipa Sergio Scariolo na inaugurację turnieju rozgromiła Liban 104:59.

– Patrząc na skład, Hiszpanie nie powinni mieć problemów z awansem. Ale tak samo było rok temu. Po kadrze Scariolo oczekiwano walki o medal, a skończyło się to brakiem awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata. Tak czy siak, oni też muszą wygrać te spotkania. Nikt przed nimi nie padnie na ziemię – powiedział dla naszego portalu Maciej Zieliński we wtorkowej rozmowie zapowiadającej turniej kwalifikacyjny.

Terminarz meczów Polaków w turnieju kwalifikacyjnym do IO

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Walencji potrwa do niedzieli, 7 lipca. Na ten dzień zaplanowano właśnie finał zmagań. Podczas ostatniego turnieju tego typu w 2021 roku, Polacy odpadli w półfinale, ulegając Litwie.

Terminarz meczów Polaków podczas turnieju kwalifikacyjnego w Walencji

Bahamy – Polska, 3 lipca (środa), godzina 17:30

Polska – Finlandia, 4 lipca (czwartek), godzina 20:30

Półfinały, 6 lipca

Finał, 7 lipca

Czytaj też:

Mateusz Ponitka po wysokim zwycięstwie. „Jest w nas duży potencjał”Czytaj też:

Polscy koszykarze czekają na to 44 lata. Jeremy Sochan chce sprawić prezent kibicom