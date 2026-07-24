Gigant światowego sportu zdecydował. Poruszający wpis o swoim życiu

Mający 41 lat koszykarz był już wielokrotnie przekreślany, w kontekście dalszego funkcjonowania w tak wymagającej lidze, jaką jest NBA. Czyli miejsce, gdzie w basket faktycznie grają najlepsi z najlepszych. LeBron James, słusznie nazywany per King (tj. Król), ponownie postanowił jednak podjąć rękawice.

Nie dokona tego jednak w barwach Los Angeles Lakers, w których występował przez ostatnie lata. King James przenosi się do Philadelphia 76ers. To tam zdecydował, że zakończy swoją karierę.

LeBron James odkrył tajemnicę! Poruszający wpis dla kibiców

Co ciekawe, dla legendy NBA będzie to dopiero czwarty klub w jego przebogatej karierze. James przez siedem lat bronił barw LA Lakers, z którymi rozstał się w zdrowych, partnerskich relacjach. Koszykarz poprowadził ten klub do mistrzostwa NBA w 2020 roku.

Wówczas podejrzewano, że rozwiązania na przyszłość dla Kinga Jamesa – będą trzy. Albo powrót do korzeni, czyli Cleveland Cavaliers, albo kolejna próba walki o mistrzostwo w szeregach Golden State Warriors. Ostatnim z rozwiązań miał być koniec kariery. Choć to trzecie wyjście ostatecznie było najmniej prawdopodobne. Choć wcale nie było wykluczone – co można wyczytać ze słów samego zainteresowanego.

James łączony był również z Miami Heat – klubie, w którym również grał w przeszłości. Ostatecznie jednak wybór padł na wspomnianych 76ers. Dla Jamesa będzie to 24 sezon w NBA. Absolutny rekordzista, który jest tytanem pracy i kimś, kogo na pewno można zestawiać na równi z legendą Michaela Jordana.

Sam King James zamieścił poruszający wpis, potwierdzający medialne doniesienia o przenosinach do 76ers.

Oto jego treść:

"Myślałem, że skończyłem, kiedy sezon się zakończył. Nie byłem gotowy, żeby to ogłosić, i wiedziałem, że potrzebuję trochę czasu, żeby naprawdę zdecydować, ale byłem prawie pewien, że rozegrałem swój ostatni mecz. Byłem szczery na tej ostatniej konferencji prasowej, kiedy powiedziałem, że muszę spojrzeć na siebie i zdecydować, czy wciąż kocham tę grę. Nadal naprawdę kocham tę grę i mam jeszcze więcej do zaoferowania.

Ostatnie kilka tygodni były naprawdę wyjątkowe. Nigdy wcześniej nie miałem możliwości nie mieć pojęcia, co robić, i poświęcić prawdziwego czasu na samo myślenie. Miałem niesamowite kilka miesięcy ze wszystkimi ludźmi, których kocham, próbując to wszystko rozgryźć.

To moja ostateczna decyzja. Nie idę po pieniądze. Nie idę po rodzinę. Po co naprawdę gram w tym momencie? Wciąż chcę się poświęcać. Wciąż chcę pracować. Wciąż chcę harować. Wciąż chcę rywalizować, wygrywać i mieć szansę na uczucie zwycięstwa, kolejne mistrzostwo.

Wierzę, że mogę pomóc uczynić Philadelphia 76ers drużyną mistrzowską i jestem tak podekscytowany, by ożywić nową bazę fanów i rozpocząć tę niesamowitą podróż po raz ostatni. Dziękuję LA. Miami na zawsze będę kochał i Northeast Ohio zawsze będzie domem!"

Jako pierwszy o transferze Jamesa do nowego klubu poinformował dziennikarz ESPN Shams Charania. Nowy zawodnik 76ers podpisał dwuletni kontrakt o wartości ośmiu milionów dolarów.

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