Znamy gospodarza igrzysk olimpijskich w 2032 roku. To trzecia taka impreza w tym kraju

Igrzyska olimpijskie muszą być planowane z wieloletnim wyprzedzeniem. Dzięki temu wiemy, że za trzy lata sportowcy zmierzą się w walce o prestiżowe medale w Paryżu, a za 7 w Los Angeles. W środę 21 lipca podano również informację, gdzie odbędą się igrzyska w roku 2032.

Brisbane 2032

Igrzyska olimpijskie w 2032 roku odbędą się w australijskim Brisbane. To ponad dwumilionowe miasto jest już trzecim gospodarzem takiej imprezy w historii kraju. Pierwszy raz olimpijski płomień pojawił się w Australii w 1956 roku (Melbourne), a po raz drugi sportowcy byli goszczeni w 2000 roku w Sydney.

„Australia i igrzyska olimpijskie darzą się wzajemnie głębokim uczuciem, które potwierdza fakt, że jesteśmy jednym z dwóch krajów, które wysyłały swoich sportowców na wszystkie współczesne zawody tej rangi” – zakomunikowali organizatorzy zawodów.

Igrzyska olimpijskie w Australii

Australijskie igrzyska rozpoczną się 23 lipca 2032 i potrwają do 8 sierpnia. Natomiast te paraolimpijskie zaplanowane są na 24 sierpnia i mają potrwać do 5 września. To jednak dopiero za 11 lat. Na razie czekają nas olimpijskie emocje w Tokio, które rozpoczną się już 23 lipca.

