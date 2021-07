Młot uderzył zawodniczkę na treningu. Nie żyje 19-letnia Alegna Osorio Mayari

Alegna Osorio Mayari to urodzona w 2002 roku zawodniczka, zaliczająca w ostatnich latach duże postępy w rzucie młotem. W 2018 roku zdobyła brąz na igrzyskach olimpijskich młodzieży w Buenos Aires, by rok później stanąć na podium mistrzostw panamerykańskich do lat 20. Szansę na świetną karierę odebrał jej jednak straszny wypadek, do którego doszło podczas jednego z treningów.

Kubanka w kwietniu tego roku została trafiona młotem w głowę od tamtego czasu była w śpiączce. Po kilku miesiącach prób uratowania pacjentki, lekarze musieli dać za wygraną. W czwartek 29 lipca o śmierci kobiety poinformowało kubańskie ministerstwo sportu.

„Rozpaczamy nad śmiercią młodej zawodniczki w rzucie młotem, Alegny Osorio Mayari, która przez miesiące zmagała się ze skutkami wypadku podczas treningu. Składamy kondolencje rodzicom, rodzinie i przyjaciołom” - mogliśmy przeczytać na Twitterze.

