Polska lekkoatletka kończy karierę w wieku 25 lat. „Nie mam siły już dalej walczyć”

Kamila Przybyła ma zaledwie 25 lat, a już została zmuszona do zakończenia swojej kariery sportowej. Polka nie ma na swoim koncie wielkich międzynarodowych sukcesów w sporcie seniorów. Jest to zapewne spowodowane ciągłymi problemami zdrowotnymi. Biało-czerwona tyczkarka zdobyła za to w swojej karierze między innymi dwa mistrzostwa i dwa wicemistrzostwa Polski seniorek. Teraz postanowiła zakończyć swoją karierę, a powody tej decyzji podała w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

Dużo kontuzji i niewyobrażalny ból

Kamila Przybyła wytłumaczyła fanom w poście powody, które determinują jej odejście od sportu. „Sezon halowy byłam zmuszona odpuścić ze względu na ból Achillesa” – napisała reprezentantka Polski. „Z myślą o zakwalifikowaniu się na igrzyska olimpijskie podjęłam decyzje o operacji. Operacja przebiegła pomyślnie, później rehabilitacja i powoli wracanie na właściwe tory” – tłumaczyła dalej zawodniczka. Dalszą pracę storpedowała Przybyle kolejna kontuzja, tym razem mięśnia czworogłowego uda. „Gdyby tego było mało, znów poczułam ból Achillesa operowanego 2 lata temu… Byłam załamana, przez te 4 lata walki z achillesami miałam nadzieje ze już wszystko mam za sobą…” – napisała Biało-Czerwona.

Zawodniczka poinformowała, że nie jest już w stanie kontynuować swojej kariery. Bardzo długo walczyła, ale w końcu musiała powiedzieć sobie „dość”. „Codziennie rano po wstaniu z łóżka ledwo chodziłam po domu, »rozchodzenie« achillesów trwało bardzo długo” – tłumaczyła Przybyła. „Na mistrzostwach Polski niestety ból był już tak silny, ze żadne tabletki nie pomagały. Nie mam siły już dalej walczyć, dlatego podjęłam decyzje o zakończeniu swojej kariery sportowej. Wiem, że nie zrobiłam w sporcie wszystkiego, na co mnie stać, ale zdrowie po prostu mi na to nie pozwala” – dodała zawodniczka.

