Piękne pożegnanie polskiej lekkoatletki. „Najwspanialsza przygoda w moim życiu”

Kamila Lićwinko zapowiadała taki scenariusz już od dawna i jak mówiła, tak zrobił. W miniony weekend wystąpiła w Opolskim Festiwalu Skoków i była to jej ostatnia impreza sportowa w karierze.

Czas na rodzinę

– Nie myślałam, że przyjdzie mi się żegnać w tak pięknej atmosferze. Jestem wdzięczna za takich kibiców, ludzi, którzy to zorganizowali. To było spełnienie moich marzeń, aby odejść na własnych warunkach – powiedziała zawodniczka, cytowana przez polsatsport.pl.

Lićwinko miała na myśli mniej więcej tyle, że nie zostawia sportu ze względów zdrowotnych, lecz z innych pobudek. Głównym powodem jest fakt, że coraz trudniej było jej łączyć obowiązki macierzyńskie z profesjonalną karierą. Teraz chce bardziej zaangażować się w życie rodziny. Nie chciała zdradzić jednak jaki ma plan na życie po zakończeniu kariery.

Wygrana na sam koniec kariery

Samo pożegnanie było dla Polki naprawdę udane. Choć nie udało jej się pokonać poprzeczki zawieszonej na wysokości 1,95 metra, i tak wygrała zawody. Jej ostateczny wynik to 1,90. Nad drugą zawodniczką nie miała wielkiej przewagi – była to Wiktoria Miąso, która skoczyła na 1,86 metra. Trzecia Katarzyna Kokot uzyskała jedynie 1,78 metra.

Na podium Lićwinko weszła wraz ze swoją córką Hanią, otrzymała też bukiet kwiatów i gromkie brawa. – Jest mi przykro, że to już koniec, ale nadszedł najwyższy czas, aby to zrobić. To była najwspanialsza przygoda w moim życiu – powiedziała lekkoatletka, komentując przejście na sportową emeryturę.

