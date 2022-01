Gala Mistrzów Sportu. Wiadomo, kto został trenerem roku

Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” organizowany jest od 1926 roku, a kibicom kojarzy się głównie z wyborem najlepszego sportowca w danym roku kalendarzowym. Od kilkunastu edycji organizatorzy wyróżniają jednak także najlepszych szkoleniowców, z których wybierany jest triumfator w kategorii „Trener roku”.

Na przestrzeni lat po wyróżnienie sięgali tacy szkoleniowcy jak Andrzej Niemczyk, Paweł Słomiński, Vital Heynen, Jolanta Kumor, Łukasz Kruczek, Aleksander Wierietielny, Bogdan Wenta, Stephane Antiga czy Adam Nawałka. Rok temu plebiscyt wygrał Piotr Sierzputowski, czyli ówczesny trener Igi Świątek.

Gala Mistrzów Sportu. Aleksander Matusiński trenerem roku

Statuetkę za rok 2021 otrzymał Aleksander Matusiński, czyli trener naszych biegaczy. To on odpowiada za sukcesy sztafet 4x400 metrów osiągane na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. – Jest to już mój czwarty Bal Mistrzów Sportu. Dla mnie to ogromne wyróżnienie i prestiż. Z tego miejsca pragnę podziękować zwłaszcza trenerom klubowym, nie można o nich zapominać – podkreślił laureat tuż po odebraniu nagrody.

Lista nominowanych w 87. plebiscycie na najlepszego sportowca Polski

Maria Andrejczyk (lekkoatletyka) Patryk Dobek (lekkoatletyka) Paweł Fajdek (lekkoatletyka) Hubert Hurkacz (tenis) Sztafeta 4 x 400 m (lekkoatletyka) Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo) Malwina Kopron (lekkoatletyka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Tadeusz Michalik (zapasy) Karolina Naja, Anna Puławska (kajakarstwo) Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska (kajakarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka) Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo) Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne) Iga Świątek (tenis) Dawid Tomala (lekkoatletyka) Anita Włodarczyk (lekkoatletyka) Sztafeta mieszana 4 x 400 m (lekkoatletyka) Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik Bartosz Zmarzlik (żużel) Piotr Żyła (narciarstwo klasyczne)

