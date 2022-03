Zdobył dwa tytuły mistrza Polski, ale start traktował jako trening. Michał Rozmys zdradził, dlaczego nie lubi biegać w hali

Ostatnie halowe mistrzostwa Polski w lekkoatletyce były bardzo udane dla Michała Rozmysa, który zdobył dwa tytuły. Biegacz nie ukrywa jednak, że jego głównym celem jest start na zbliżających się mistrzostwach świata. W rozmowie z „Wprost” olimpijczyk zdradził, dlaczego nie lubi startów w hali i co musi się stać, by zaliczył sezon do udanych.

Michał Rozmys podczas przeprowadzonych w pierwszy weekend marca halowych mistrzostw Polski zdobył dwa tytuły: w biegu na 1500 i 3000 metrów. Na pierwszym z tych dystansów mogliśmy oglądać go podczas ostatnich igrzysk olimpijskich w Tokio, kiedy to niespełna 27-letni zawodnik zajął w finale ósme miejsce. Wcześniej w półfinale zaprezentował niesamowity hart ducha, kończąc bieg w jednym bucie. W rozmowie z „Wprost” świeżo upieczony podwójny mistrz Polski opowiedział o swoich celach na bieżący sezon, zdradził, jak ocenia stan swojego przygotowania do startów i wyjaśnił, dlaczego nie lubi startować w hali.