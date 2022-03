HMŚ 2022. Polacy nie obronili tytułu mistrzów świata. Wynik sztafety 4x400 metrów ratował Kajetan Duszyński

Polscy kibice mają dobre skojarzenia ze startami sztafet 4x400 metrów na halowych mistrzostwach świata. Przed czterema laty w Birmingham Biało-Czerwoni wywalczyli złoto, bijąc przy okazji rekord globu. Podczas tegorocznego czempionatu w Belgradzie nasi reprezentanci nie byli wymieniani w gronie faworytów do triumfu, ale już w eliminacjach udowodnili, że nie odpuszczą walki o jak najwyższą lokatę.

Polacy w składzie Tymoteusz Zimny, Mateusz Rzeźniczak, Jacek Majewski i Kajetan Duszyński zajęli drugie miejsce w swoim biegu, ustępując tylko Holendrom. Biało-Czerwoni pobiegli jednak na tyle szybko, że dzięki dobremu czasowi uzyskali prawo startu w finale. Dość nieoczekiwanie w gronie ekip walczących o medale zabrakło Amerykanów, którzy mają prawo mówić o dużym pechu. W eliminacjach biegnący na ostatniej zmianie Isaiah Harris doznał kontuzji i chociaż ukończył bieg, to poniesiona przez niego strata okazała się brzemienna w skutkach.

HMŚ 2022. Polska sztafeta tuż za podium

Na starcie finału sztafet stanęło sześć reprezentacji. Oprócz Polaków byli to Brytyjczycy, Holendrzy, Czesi, Belgowie i Hiszpanie. Biegnący na pierwszej zmianie Tymoteusz Zimny nie dość, że oddawał pałeczkę jako ostatni, to jeszcze popełnił drobny błąd, przez co Mateusz Rzeźniczak stanął przed trudnym zadaniem odrobienia strat.

Strata Biało-Czerwonych do reszty stawki była znaczna, ale Maksymilian Klepacki robił, co mógł, by wyprzedzić chociaż jedną z drużyn. Plan minimum wykonał za to ruszający jako ostatni Kajetan Duszyński, który biegł na tyle dobrze, że zdołał finiszować jako czwarty. Złoto wywalczyli Belgowie, srebro Hiszpanie, a brąz Holendrzy.

