Aniołki Matusińskiego z medalem Halowych Mistrzostw Świata! Walka trwała do ostatnich metrów

Polki startujące w sztafecie 4x400 metrów podczas poprzednich halowych mistrzostw świata zajęły drugie miejsce, ustępując tylko Amerykankom. Również przed czempionatem w Belgradzie „Aniołki Matusińskiego” były wymieniane w gronie faworytek do miejsca na podium, chociaż tuż przed mistrzostwami ze startu zrezygnowała zmagająca się z problemami zdrowotnymi Anna Kiełbasińska.

HMŚ 2022. Polki świetne w eliminacjach

Biało-Czerwone do rywalizacji sztafet przystąpiły podrażnione niepowodzeniami w startach indywidualnych. Przypomnijmy, Natalia Kaczmarek nie awansowała do finału na 400 metrów, a Justyna Święty-Ersetic zajęła w nim czwarte miejsce. Zawody drużynowe były więc doskonałą okazją do powetowania sobie tych występów. Polki już w eliminacjach udowodniły, że będą liczyły się w walce o medale. Biało-Czerwone wygrały swój bieg, wyprzedzając drugie Jamajki i trzecie Irlandki. Najlepszy czas eliminacji uzyskały Amerykanki i to one był faworytkami do złota.

Przed startem, podobnie jak było to w przypadku męskiej sztafety, trener Aleksander Matusiński zdecydował się na wprowadzenie jednej roszady w składzie. Aleksandrę Gaworską zastąpiła Kinga Gacka, która u boku Natalii Kaczmarek, Igi Baumgart-Witan i Justyny Święty-Ersetic stanęła przed szansą wywalczenia medalu mistrzostw świata.

HMŚ. Polki z medalem!

Bieg Biało-Czerwonych rozpoczęła Natalia Kaczmarek, która przekazała pałeczkę jako trzecia. Po niej ruszyła Iga Baumgart-Witan, która na początku straciła dystans do reprezentantek Jamajki i Holandii. Polka zdołała jednak nieco odrobić straty, co i tak niewiele dało, ponieważ po chwili Kingę Gackę przegoniła Amerykanka.

Na ostatniej zmianie w polskiej ekipie biegła Justyna Święty-Ersetic, która wystartowała jako trzecia. Nasza reprezentantka na ostatniej prostej, mimo ataków Amerykanek, zdołała utrzymać medalową pozycję, dzięki czemu Biało-Czerwone wywalczyły brąz. Tytuł zdobyły Jamajki, a drugie miejsce zajęły Holenderki.

Czytaj też:

HMŚ 2022. Polacy nie obronili tytułu mistrzów świata. Wynik sztafety 4x400 metrów ratował Kajetan Duszyński