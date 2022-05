Polski wicemistrz olimpijski w MMA? Sportowiec postawił sprawę jasno

Piotr Małachowski zakończył swoją karierę w 2021 roku podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wtedy to w "Dzień Dobry TVN" wicemistrz olimpijski tłumaczył swoją decyzję. Mówił, że podejmował ją z myślą o rodzinie. – Nigdy z nimi nie byłem na wakacjach, nie byłem z nimi na nartach. Nie widziałem, kiedy mój syn uczył się chodzić, pływać – tłumaczył dyskobol. Kiedy kończy się konkretny rozdział w życiu, otwierają się kolejne. Jednym z nich mogły być dla Małachowskiego walki MMA.

Małachowski w MMA? "Dostałem propozycje z kilku federacji"

Chwilę po zakończeniu kariery lekkoatletycznej do Małachowskiego zaczęły spływać oferty z federacji MMA, które były zainteresowane zakontraktowaniem wicemistrza olimpijskiego. Dyskobol nie ukrywał jednak, że nie jest to do końca jego bajka. – Faktycznie dostałem propozycje z kilku federacji MMA, ale ostatecznie zdecydowałem, że takie występy nie mają żadnego sensu. Być może zyskałbym mnóstwo lajków w mediach społecznościowych, ale nie potrafiłbym wyzywać się z innymi zawodnikami. To nie mój styl i to byłaby dla mnie potwarz – powiedział Małachowski.

Gdyby Małachowski chciał dołączyć do jakieś profesjonalnej organizacji, miałby problemy zupełnie innego typu. – nie mógłbym powiedzieć o sobie, że jestem prawdziwym zawodnikiem MMA, a gdybym chciał bić się na poważnych galach, to nie miałbym żadnych szans z profesjonalnymi zawodnikami. Nie ma sensu udawać kogoś innego – stwierdził podwójny mistrz olimpijski z 2008 i 2018 roku

