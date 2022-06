Anita Włodarczyk opowiedziała o pogoni za złodziejem. Internauci pękają ze śmiechu

Weekend 9-11 czerwca to prawdziwe święta dla wszystkich fanów lekkoatletyki. W tych dniach toczą się lekkoatletyczne mistrzostwa Polski, w których udział biorą wielkie sportowe gwiazdy. W zawodach uczestniczą między innymi Paweł Fajdek, Natalia Kaczmarek, Piotr Lisek czy Justyna Święty-Ersetic.

Anita Włodarczyk doznała kontuzji goniąc za złodziejem

W gronie startujących w Suwałkach zawodników nie ma jednak Anity Włodarczyk. Jedna z najpopularniejszych polskich lekkoatletek nie pojawiła się na mistrzostwach z prostego powodu – obecnie zmaga się z urazem i nie byłaby w stanie rywalizować na odpowiednim poziomie bez dalszego narażania własnego zdrowia.

W jej historii najważniejsze jest jednak to, w jaki sposób doznała wspomnianej kontuzji. O całym zajściu opowiedziała w swoich kanałach społecznościowych, między innymi na Instagramie.

„Kochani, cudzoziemiec włamał mi się do auta. W pojedynkę pojmałam złodzieja i oddałam go w ręce policji. Niestety okupiłam to urazem mięśnia. Kontuzja zdiagnozowana, operacja w poniedziałek. Dziękuję Komendzie Głównej Policji za szybką interwencję. Po karierze chyba będę walczyła w MMA albo UFC jak nasza mistrzyni Joanna Jędrzejczyk, bo oberwało się sprawcy, oj oberwało” – pochwaliła się Włodarczyk pod opublikowanym zdjęciem.

instagram

Federacja KSW odpowiedziała Anicie Włodarczyk

Na fotografii udostępnionej przez młociarkę widzimy ją samą, w zabawny sposób prężącą muskuły w pobliżu swojego auta. Co ciekawe Włodarczyk szybko doczekała się odpowiedzi ze strony federacji KSW. „Pani Anito, zawsze znajdzie się dla Pani miejsce na naszej gali” – napisano na twitterowym profilu Konfederacji Sztuk Walki.