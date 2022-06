Wielki wyczyn polskiego lekkoatlety. Pobił rekord ustanowiony przed laty

Końca dobiegły już mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. W Suwałkach wystąpiło wiele gwiazd polskiego sportu, na przykład Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Piotr Lisek czy Sofia Ennaoui. Do tego grona trzeba zaliczyć również Damiana Czykiera, który w tych zawodach startował w biegu na 110 metrów przez płotki.

Damian Czykier pobił rekord Polski w biegu na 110 metrów przez płotki

29-letni sportowiec od dłuższego czasu nie ukrywał, że jego celem jest pobicie rekordu Polski na tym dystansie. Ten został ustanowiony przez Artura Nogę blisko dekadę temu. W 2013 roku ustanowił on wynik na poziomie 13,26 sekund, co przez kolejne sezony okazywało się rezultatem nie do przeskoczenia dla żadnego biegacza z naszego kraju.

Teraz jednak dokonanie mistrza olimpijskiego z Pekinu zostało przebite. Czykier bowiem ukończył bieg na 110 metrów przez płotki z czasem 13,25 sekundy. Tym samym syn znanego piłkarza Jagiellonii Białystok oraz Legii Warszawa zdobył tytuł we wspomnianej konkurencji. Przed zbliżającym się czempionatem Starego Kontynentu taki wynik budzi duże nadzieje. W obecnym sezonie to trzeci najlepszy rezultat w Europie oraz ósmy na świecie.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Damian Czykier o pobitym rekordzie

Już po zakończeniu rywalizacji Czykier skomentował swój wyczyn w rozmowie z portalem sport.tvp.pl. – Pierwszy start, ten anulowany przez falstart, miałem perfekcyjny. Jakby to puścili, mógłbym zrobić idealny wynik. Marzenia się jednak spełniają. Warto o nie walczyć i po nie sięgać. Wydaje mi się, że technicznie to był bardzo dobry bieg – stwierdził biegacz. Co ciekawe dodał też, że znacznie lepiej niż Suwałkach, czuł się podczas zawodów w Chorzowie.

