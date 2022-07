Kapitalny rzut Wojciecha Nowickiego. Co za początek mistrzostw świata!

Po trzech latach przerwy wreszcie rozpoczęto mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Zawody miały pierwotnie odbyć się w sierpniu ubiegłego roku, ale w związku z pandemią koronawirusa przełożono je o niemal rok. Zawodnicy rywalizują w dwóch amerykańskich miastach położonych w stanie Oregon: Eugene i Portland. Czempionat zapoczątkowały eliminacje w rzucie młotem mężczyzn.

Pokaz siły Wojciecha Nowickiego

W tej konkurencji mamy trzech reprezentantów Polski: Wojciecha Nowickiego, Marcina Wrotyńskiego i Pawła Fajdka. Pierwsza dwójka wystąpiła w pierwszej grupie. Trzeci z Biało-Czerwonych zaś znalazł się w grupie B i do koła ma wejść około półtorej godziny później. Przed startem eliminacji eksperci spodziewali się, że do finału awansuje co najmniej dwóch Polaków. Mało tego, możemy liczyć na dwa medale, ponieważ nasi młociarze to ścisła światowa czołówka.

Wojciech Nowicki podszedł do swojego rzutu jako trzeci w kolejności i od razu udowodnił ogromną klasę, jednocześnie potwierdzając, że jest w bardzo dobrej formie. Pokazał moc i już po pierwszej próbie zapewnił sobie występ w sobotnim finale. Uzyskał 79,22 m. Przypomnijmy, że minimum kwalifikacyjne wynosiło 77,5 m. Tym samym mistrz olimpijski z Tokio znalazł się w czołówce swojej grupy.

– Co miałem zrobić, zrobiłem. Chciałem w pierwszym rzucie zrobić kwalifikację, udało się. Czekamy na jutrzejszy finał, to jest najważniejszy start. Dziś był mały krok w tym kierunku. Wszystkie siły są przygotowane na jutro — powiedział w TVP Sport, tuż po swoim starcie.

Marcin Wrotyński nie dał rady

Drugi z naszych reprezentantów Marcin Wrotyński rzucał zbyt blisko. Lekkoatleta z Poznania, który debiutował w imprezie tej rangi, uzyskał w pierwszej próbie 73 m, w drugiej 73,55 m, zaś w ostatniej 73,26 m. Niestety ten wynik nie daje mu żadnych szans na występ w wielkim finale.

