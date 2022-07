Sofia Ennaoui wróciła w wielkim stylu. Kapitalny bieg Polki w finale mistrzostw świata

Sofia Ennaoui z powodu problemów zdrowotnych opuściła kilka ostatnich imprez rangi mistrzowskiej. Biegaczki zabrakło m.in. na mistrzostwach świata w Dosze i igrzyskach olimpijskich w Tokio, a do rywalizacji ze światową czołówką wróciła dopiero w Eugene. Polka startująca na 1500 metrów była czwarta w eliminacjach, a wynik 4.03.52, który był najlepszym rezultatem 26-latki w sezonie, pokazał, że nasza reprezentantka przygotowała na czempionat wysoką formę.

MŚ w lekkoatletyce. Sofia Ennaoui piąta

Ennaoui nieco gorszy rezultat odnotowała w półfinale, ale świetny finisz dał jej piąty rezultat w grupie i pewny awans do finału. Tam Polka potwierdziła, że mimo ostatnich problemów zdrowotnych wciąż należy do grona najlepszych zawodniczek biegających na 1500 metrów. Podobnie jak to było w półfinale, również w ostatnim biegu 26-latka przez większość czasu plasowała się na końcu stawki, a kapitalny finisz dał jej piąte miejsce z czasem 4.01.43, czyli nowym najlepszym rezultatem w tym roku.

Złoto wywalczyła Faith Kipyegon z Kenii, druga była Gudaf Tsegay z Etiopii, a na najniższym stopniu podium stanęła Laura Muir z Wielkiej Brytanii. Medalistki mistrzostw świata finiszowały z czasami poniżej czterech minut.

Po finale Ennaoui wyjaśniła, że nie zamierzała od początku biegu forsować tempa. – Wiedziałam, że od początku biegniemy tempem 2.40 na kilometr. Praktycznie przez cały dystans biegłyśmy na połamanie rekordu Polski. Stwierdziłam, że nie będę wyrywała się do przodu – powiedziała w rozmowie z TVP Sport. Przypomnijmy, rekord kraju na 1500 metrów należy do Lidii Chojeckiej, która w 2000 roku osiągnęła czas 3.59,22.

