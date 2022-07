Mamy kolejny medal na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Eugene! Świetny wyczyn Katarzyny Zdziebło

22 lipca kibice byli świadkami fantastycznego wyczynu autorstwa Katarzyny Zdziebło. Tego dnia lekkoatletka zdobyła swój drugi medal podczas trwających właśnie mistrzostw świata w Eugene. Reprezentantka Polski i tym razem zajęła drugie miejsce. Startowała w chodzie na 35 kilometrów.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Znakomity start w wykonaniu Katarzyny Zdziebło

Jak już zostało wspomniane, jest to drugie takie osiągnięcie chodziarki w tegorocznych mistrzostwach. Wcześniej brała udział w konkurencji na dystansie 20 kilometrów. Wówczas zaskoczyła ekspertów, uzyskując tak dobry wynik. W chodzie na dłuższym dystansie spodziewano się już po niej znacznie lepszego występu. Polka zdecydowanie nie zawiodła.

Od samego początku rywalizacji Zdziebło narzuciła bardzo mocne tempo, szła intensywnie. Po kilku kilometrach dało się zauważyć, że prawdopodobnie znów będzie w stanie powalczyć o czołowe lokaty, ponieważ szybko zdystansowała większość konkurentek. Zawodniczki, które wcześniej stawały z nią na podium – Garcia Leon i Shijie Qieyang – przez pewien czas pozostawały jednak przed Biało-Czerwoną.

Katarzyna Zdziebło miała kłopoty na trasie, ale i tak zdobyła srebrny medal

Na trasie nie było się jednak bez problemów. W pewnej chwili Polka otrzymała wniosek o dyskwalifikację za brak wyprostu w stawie kolanowym. Na jej szczęście samo to nie oznaczało żadnych konsekwencji. Dopiero po trzech tego typu błędach zostałaby zobligowana do zatrzymania się na 3,5 minuty, po czterech do zejścia z trasy.

Ostatecznie nic takiego się nie wydarzyło. Szła pewnie aż do samej mety, gdzie potwierdziły się wcześniejsze przewidywania co do składu podium. Garcia Leon obroniła pozycję liderki i zajęła pierwsze miejsce, za Peruwianką finiszowała Zdziebło, a trzecia lokata przypadła Shijie Qieyang.