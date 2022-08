Legendarny lekkoatleta podtrzymuje swoje stanowisko. Reaguje na słowa Piotra Liska

Na niedawno zakończonych zmaganiach w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Eugene w stanie Oregon, reprezentacja Polski zdobyła cztery medale, co zapewniło Biało-Czerwonym ósme miejsce w końcowej klasyfikacji medalowej. Ten świetny wynik mógł być jeszcze lepszym gdyby np. Piotrowi Liskowi udało się przejść kwalifikacje w skoku o tyczce.

Porażkę polskiego lekkoatlety skomentował legendarny Władysław Kozakiewicz, który 42 lata temu zdobył olimpijskie złoto. Tyczkarz powiedział, że wszystko wskazuje na to, że to „początek końca kariery Liska” w skoku o tyczce. Na te słowa zareagował reprezentant Polski, który stwierdził, że przykro mu jak ktoś się wypowiada, nie wiedząc, jak wyglądały przygotowania i realia wysokiego skakania.

Władysław Kozakiewicz podtrzymuje krytyczne słowa wobec Piotra Liska

Władysław Kozakiewicz został zapytany w rozmowie z dziennikarzami Polsatu Sport, czy podtrzymuje swoje krytyczne słowa wobec występu Piotra Liska na MŚ w Eugene i o stanie polskiego skoku o tyczce. – Podtrzymuję to zdecydowanie, choć może nie do końca zostałem właściwie zrozumiany. Nie można tłumaczyć się, że mi nie wyszło, jeśli skacze się w mistrzostwach świata 70 cm – co pragnę podkreślić – niżej niż rekordzista świata oraz pół metra niżej od własnego rekordu życiowego. To jest przepaść – zaakcentował były lekkoatleta.

Kozakiewicz dodał, że poprzez swoją wypowiedź nie namawiał Liska, by zakończył karierę, a że zauważył jedynie, że mijają dwa lata, odkąd Piotr nie może osiągnąć swoich najlepszych wysokości.

To wszystko oznacza, że skacze na razie na średnim europejskim poziomie. Jego tłumaczenie dotyczy jednych zawodów, które mu nie wyszły. Ale nie wyszło mu więcej. To jego problem, także finansowy, bo skacząc na takim poziomie, nie będzie zarabiał dobrych pieniędzy. Poza tym będzie średniakiem, tłem dla najlepszych skaczących w okolicach 6 m.

Lekkoatleta podkreślił, że w jego wypowiedzi nie było złośliwości. – Powiedziałem to z własnego doświadczenia, jak trudne jest pogodzenie się z takim stanem rzeczy. Jest jednak mała różnica. Kiedy przychodził Bubka, to nie oddałem pola całkowicie i wszystkim, pozostałem tym drugim. Wyprzedził mnie o kilkanaście centymetrów, ale ja wciąż pozostawałem w okolicy swojej życiówki. Wtedy można powiedzieć, że trzyma się poziom. Jeśli Piotr będzie skakał w okolicy 5,96 m, cały świat będzie chciał mieć go na zawodach. Taka była moja myśl w tej wypowiedzi. Lata lecą, Piotrowi będzie coraz trudniej – kontynuował.

Reakcja Kozakiewicza na odpowiedź Liska: Też mogę powiedzieć, że nie wie co mówi

Dziennikarz przytoczył Kozakiewiczowi fragment odpowiedzi Piotra Liska, który na swoim Facebooku napisał: „Przykro mi, jak ktoś się wypowiada nie wiedząc, jak wyglądały przygotowania i realia wysokiego skakania. Bardzo lubię Władka, jest piękną ikoną wspaniałej historii, którą piszemy za pomocą sportu, szkoda, że po prostu nie wie, o czym mówi, nie wszystko widać przez ekran TV”.

Ja to wszystko przeżyłem i też mogę powiedzieć, że Piotr nie wie, co mówi. Nie chcę, by traktował mnie jak mistrza, ale z piedestału złotego medalisty igrzysk i kilkukrotnego rekordzisty świata, przez dekadę najlepszego tyczkarza ma prawo do własnego zdania – zareagował lekkoatleta.

– Wiem, o czym mówię. Kiedy byłem czwarty, piąty czy szósty, powiedziałem „dziękuję bardzo”. Już stojąc na rozbiegu odczuwałem ból, nie było sensu ciągnąć tego dalej, a miałem 37 lat – zakończył Władysław Kozakiewicz.

