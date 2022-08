Dwóch polskich sprinterów z awansem w mistrzostwach Europy. Pobiegną w półfinale Monachium 2022

15 sierpnia rozpoczęły mistrzostwa Europy w lekkoatletyce i już pierwszego dnia do eliminacji w biegu na 100 metrów ruszyli nasi sprinterzy: Dominik Kopeć, Przemysław Słowikowski oraz Adrian Brzeziński. Niestety nie wszyscy z nich zakwalifikowali się do kolejnego etapu zawodów. Jako że biegów było kilka, z każdego awansowało zaledwie trzech zawodników oraz jeden, który uzyskał najlepszy wynik spośród tych, którzy w swoich startach finiszowali na czwartej lokacie.

Monachium 2022. Przemysław Słowikowski z awansem, zawiódł Adrian Brzeziński

Pierwszy na bieżni pojawił się Słowikowski i spisał się co najmniej przyzwoicie. Pewnie uzyskałby jeszcze lepszy wynik, gdyby nie zaspał delikatnie na starcie, lecz mimo tego uzyskał przyzwoity rezultat. Na metę wpadł z czasem 10,35, który dał mu awans do półfinału.

Nieco później wystartował Brzeziński – do pierwszego Manciniego stracił aż 0,22 sekundy. Jego czas wyniósł 10,46 sekundy i niestety nie pozwolił mu przejść do następnego etapu biegu na 100 metrów. Co prawda Polak nieźle wystartował i wydawało się, że będzie w stanie wytrzymać intensywność tego biegu, aczkolwiek słabł z każdym metrem. Finiszował dopiero na czwartym miejscu i przez to nie awansował.

Świetny i trudny bieg Dominika Kopcia

W trzeciej i ostatniej serii do rywalizacji przystąpił jeszcze Dominik Kopeć, sklasyfikowany na 22. miejscu w rankingu europejskim – to najlepszy wynik spośród reprezentantów naszego kraju, którzy wystartowali w biegu na 100 metrów.

Kopeć rzeczywiście wypadł bardzo obiecująco, chociaż nie od razu wszedł na najwyższe obroty. Na starcie bowiem został wyprzedzony przez kilku rywali, aczkolwiek przyspieszał z każdym metrem. W pewnej chwili był nawet czwarty, lecz na mecie ostatecznie zameldował się jako drugi z czasem 10,30 sekundy. Rywalizacja w jego grupie była bardzo trudna, a różnice w wynikach poszczególnych sportowców minimalne.

Półfinały w biegu na 100 metrów zaplanowano na wieczór 16 sierpnia.

