Iga Baumgart-Witan dopełniła formalności w el. Mistrzostw Europy. To jej najlepszy wynik w tym sezonie

Już w pierwszym dniu lekkoatletycznych mistrzostw Europy byliśmy świadkami rywalizacji wielu reprezentantów Polski. W sesji porannej do boju ruszyli kulomioci i kulomiotki, sprinterzy, a zawodniczki biorące udział w maratonie zdobyły nawet dwa medale – Aleksandra Lisowska indywidualne złoto, a wraz z Angeliką Mach i Moniką Jackiewicz drużynowy brąz. Wieczorem natomiast największą gwiazdą z naszego kraju, która miała okazję zaprezentować się przed publiczności została Iga Baumgart-Witan. Klasycznie brała udział w biegu na 400 metrów.

Monachium 2022. Iga Baumgart-Witan pobiegnie w półfinale na 400 metrów

Żona obecnego bramkarza Olimpii Elbląg przed startem zapowiadała, że nie myśli już o nieudanych mistrzostwach świata w Eugene, a do Monachium przybyła z czystą głową. – Przyjechałam tu z dobrym nastawieniem i liczę, że będzie dobrze – powiedziała w rozmowie z portalem bieganie.pl Jeśli chodzi o eliminacje, faktycznie nie minęła się z prawdą.

Polka wyszła na prowadzenie już na łuku, ale musiała pilnować się do samego końca wyścigu. Tuż obok, właściwie „na ogonie siedziała” jej Amandine Brossier, która reprezentuje Francję. W związku tym Baumgart-Witan nie mogła odpuścić ani na chwilę, co ostatecznie wyszło jej na dobre. Na metę wpadła z wynikiem 51,09 sekundy. Dlaczego to tak dobry rezultat? Oznacza bowiem najlepszy czas tej członkini Aniołków Matusińskiego w obecnym sezonie.

Kiedy półfinały w biegu kobiet na 400 metrów podczas mistrzostw Europy w lekkoatletyce?

Druga na mecie była wspomniana Amandine Brossier (51,26), a trzecia Susanne Walli (51,60). Półfinały w biegu kobiet na 400 metrów zaplanowano na wtorek 16 sierpnia na godzinę 13:00. Na tym etapie do rywalizacji mają włączyć się też Anna Kiełbasińska, Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Ersetic.

