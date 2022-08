Ewa Swoboda w finale mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Ten start daje duże nadzieje

W półfinale biegu kobiet na 100 metrów wzięły udział dwie reprezentantki naszego kraju. Magdalena Stefanowicz miała zadanie o tyle trudniejsze, że wcześniej startowała w eliminacjach, które odbyły się 15 sierpnia. Biegaczka osiągnęła w nim czas 11,44 sekundy i dzięki temu udało się jej się przejść do kolejnego etapu. Swoboda natomiast rozpoczęła rywalizację od półfinału. Wiadomo było, że podczas Monachium 2022 Swoboda będzie celowała w złamanie bariery 11 sekund, co już raz jej się udało w trakcie mistrzostw Polski w Suwałkach, choć nie uznano jej tego wyniku ze względu na zbyt silny wiatr.

Magdalena Stefanowicz nie awansowała do finału mistrzostw Europy w lekkoatletyce

Półfinały w biegu kobiet na 100 metrów podzielono na trzy części i Stefanowicz przystąpiła do rywalizacji już w pierwszym z nich. Na bezpośredni awans do finału mogły liczyć tylko dwie najszybsze uczestniczki oraz dwie z trzecich miejsc z najlepszymi wynikami.

Niestety Polka nie zajęła żadnej z tych lokat. Choć wystartowała świetnie, ostatecznie dotarła na metę jako siódma z czasem 11,43 – dla porównania pierwsza Neita złamała barierę 11 sekund (10,95 sekundy).

Monachium 2022. Ewa Swoboda awansowała do finału biegu na 100 metrów

Ewa Swoboda pojawiła się na bieżni kilka minut później, biegła po czwartym torze. Co prawda do pierwszej Kambundji miała aż 17 setnych sekundy straty, ale z drugiej lokaty i tak powinna być zadowolona. Trzecią Vaisman również wyprzedziła o kilka setnych, finiszując z rezultatem 11,22 sekundy. Ogólnie był to piąty najlepszy czas, biorąc pod uwagę wszystkie trzy wyścigi.

Czytaj też:

Finał lekkoatletycznych ME nie dla Kopcia i Słowikowskiego. Świetne wyniki, ale poziom był zbyt wysoki