Wojciech Nowicki ze złotem. Paweł Fajdek niestety bez medalu

Po bardzo udanych mistrzostwach świata, na których Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki wywalczyli kolejno złoty i srebrny medal, nasi młociarze przystąpili do rywalizacji na mistrzostwach Europy. W środę 17 sierpnia Biało-Czerwoni rozpoczęli zmagania w eliminacjach, w których już pierwszym rzutem Wojciech Nowicki wypełnił minimum kwalifikacyjne rzucając na odległość 78,78 metrów. Co ciekawe, spośród wszystkich zawodników w tej grupie, tylko Polak osiągnął wymaganą odległość.

W drugiej grupie eliminacyjnej wystąpił Paweł Fajdek i Marcin Wrotyński, który niestety nie zdołał zakwalifikować się do finału. Na szczęście pięciokrotny mistrz świata poradził sobie zdecydowanie lepiej osiągając w drugiej próbie odległość 79.76 metrów.

W sesji finałowej wystąpili Wojciech Nowicki, który bronił złota wywalczonego cztery lata temu, oraz Paweł Fajdek, który przystąpił do zmagań jako aktualny wicemistrz Europy. Nasi reprezentanci na pewno byli podwójnie zmotywowani środowym wynikiem Ewy Różańskiej, która wywalczyła srebrny medal rzucając młotem na odległość 72.12 metrów.

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Wojciech Nowicki ze złotem

Finał rzutu młotem rozpoczął się z delikatnym opóźnieniem z powodu ulewy. To nie przeszkodziło Wojciechowi Nowickiemu, by uzyskać w piątym podejściu wynik 82 metrów, który zagwarantowała Polakowi złoty medal na tegorocznych mistrzostwach Europy w Monachium.

Nasz drugi reprezentant Paweł Fajdek na pewno nie zaliczy swojego występu do udanych. Mimo że dwa pierwsze podejścia spalił, to w kolejnych próbach uzyskał odległości 78,43, 78,49, 79,03 i 79,15. Niestety 79,15 m, ale niestety to było za mało, by „wskoczyć” na podium i zdobyć medal mistrzostw Europy. Srebrny medal zdobył Węgier Bence Halasz, który rzucił młotem na 80,92 m, a na ostatnim miejscu podium stanął Norweg Eivind Henriksen, który w najlepszej próbie osiągnął wynik 79,45.

Czytaj też:

Polacy błyszczą na mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Tak wygląda klasyfikacja medalowa ME w Monachium