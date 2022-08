„Aniołki Matusińskiego” potwierdziły klasę na ME. Polska sztafeta wysoko w półfinale

Polki biegające w sztafecie 4 x 400 metrów podczas mistrzostw Europy w Monachium bronią tytułu wywalczonego przed czterema laty w Berlinie. Biało-Czerwone są wymieniane w gronie faworytek do medalu, a aspiracje do zajęcia miejsca na podium potwierdziły w rywalizacji indywidualnej. Przypomnijmy, Natalia Kaczmarek wywalczyła srebro, trzecia była Anna Kiełbasińska, a w finale wystąpiła jeszcze Iga Baumgart-Witan.

ME w lekkoatletyce. Polska sztafeta w finale

Na starcie piątkowych eliminacji stanęły Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołub-Kowalik i Kinga Gacka. Jako pierwsza ruszyła Gacka, która oddała pałeczkę jako jedna z pierwszych zawodniczek. Po niej wystartowała Hołub-Kowalik, której przed oddaniem pałeczki udało się wyprowadzić Polki na jedną z czołowych lokat.

Przy przekazaniu pałeczki Święty-Ersetic doszło do małego zamieszania, co na drodze Polki stanęła Czeszka, przez co nasza reprezentantka nie mogła płynnie wystartować. Jako ostatnia w biało-czerwonej ekipie pobiegła Kaczmarek, która potwierdziła, że srebro w biegu indywidualnym nie było dziełem przypadku. Wicemistrzyni Europy finiszowała jako trzecia, tuż za Belgijką oraz z dużą stratą do reprezentantki Wielkiej Brytanii. Trzecia pozycja dała jednak „Aniołkom Matusińskiego” bezpośredni awans do finału.

Finał kobiecej sztafety 4 x 400 metrów odbędzie się w sobotę 20 sierpnia. Początek biegu zaplanowano na godz. 21:15, a oprócz Polek o medale powalczą reprezentantki Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Irlandii, Szwajcarii, Czech i Hiszpanii.

